Пресс-секретарь украинского президента Никифоров: Моя цель, чтобы Зеленского переизбрали на следующий срок

"Моя цель, чтобы президента Зеленского переизбрали на следующий президентский срок. Значит, частично это будет и моя заслуга. Это то, на что я настроен", – отметил Никифоров.

Комментируя работу своей предшественницы Юлии Мендель, Никифоров заявил, что критика в ее адрес была незаслуженной.