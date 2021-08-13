Новый пресс-секретарь Зеленского Никифоров озвучил свою зарплату и рассказал, какой у него автомобиль

По словам Никифорова, он получает "от 40 до 50 тыс. грн". Пресс-секретарь Зеленского рассказал, что ездит на машине Volkswagen Tiguan.

Никифоров признался, что ежемесячно на семейные расходы ему нужно около 20 тыс. грн.

"Ну, плюс разные ситуативные расходы", – добавил он.