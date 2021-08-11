"Сильно разозлит нашего северного соседа". Украина не собирается в ближайшее время размещать американские войска – Никифоров

По мнению Никифорова, слова Резникова о необходимости развертывания сил противовоздушной обороны, в том числе путем размещения американских подразделений, следует трактовать не как намерение, а "как гипотетическую возможность или гипотетический вариант усиления безопасности в Украине".

"Это не то, что Украина всерьез рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установке военных баз", – подчеркнул Никифоров.