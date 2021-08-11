"Визит Меркель доказывает: "Про Украину без Украины – ни слова". Никифоров рассказал, о чем канцлер Германии будет говорить с президентом Украины

"Визит Ангелы Меркель в Украину 22 августа – это логическое продолжение контактов президента Украины в четырехугольнике Вашингтон – Брюссель – Берлин – Киев", – заявил Никифоров.
По его словам, Меркель и Зеленский поговорят о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение своих обязательств на случай, если Россия после запуска "Северного потока – 2" "попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением". Также лидеры государств обсудят ситуацию с безопасностью на востоке Украины и то, как реанимировать мирные переговоры.
"И, конечно, двусторонние отношения. Германия – наш ключевой партнер в Европе и в политике, и в торговле, и в промышленности, и в энергетике. Потенциал для укрепления этих отношений большой, будут говорить и об этом", – сказал пресс-секретарь.
По его словам, график и программа визита еще окончательно не сформированы. Украина пригласила Меркель остаться в стране 23 августа, чтобы участвовать в саммите Крымской платформы. Но останется ли она, еще неизвестно.
"Ключевое, что хочу подчеркнуть – визит Меркель доказывает, что "про Украину без Украины – ни слова", и без прямых переговоров с президентом Украины современные важнейшие безопасностные вопросы в Европе не решить", – заявил Никифоров.
Последняя на данный момент встреча Зеленского и Меркель состоялась 12 июля в Германии и длилась более четырех часов.
После встречи Зеленский и Меркель вышли на брифинг к СМИ. Канцлер пообещала, что Германия передаст Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, заявила о необходимости имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и сказала, что Украина для Германии остается страной для транзита газа, "даже в случае, если "Северный поток – 2" будет достроен".
Зеленский подчеркивал, что "Северный поток – 2" – это большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта. Президент считает, что вопрос этого трубопровода должен обсуждаться на встрече лидеров "Нормандской четверки" и что Украине необходимы гарантии ЕС относительно энергетической безопасности.
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).