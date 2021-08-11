"Визит Меркель доказывает: "Про Украину без Украины – ни слова". Никифоров рассказал, о чем канцлер Германии будет говорить с президентом Украины

Останется ли Меркель после разговора с Зеленским в Украине, чтобы участвовать в саммите Крымской платформы, пока неизвестно Фото: EPA

"Визит Ангелы Меркель в Украину 22 августа – это логическое продолжение контактов президента Украины в четырехугольнике Вашингтон – Брюссель – Берлин – Киев", – заявил Никифоров.

По его словам, Меркель и Зеленский поговорят о том, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение своих обязательств на случай, если Россия после запуска "Северного потока – 2" "попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением". Также лидеры государств обсудят ситуацию с безопасностью на востоке Украины и то, как реанимировать мирные переговоры.

"И, конечно, двусторонние отношения. Германия – наш ключевой партнер в Европе и в политике, и в торговле, и в промышленности, и в энергетике. Потенциал для укрепления этих отношений большой, будут говорить и об этом", – сказал пресс-секретарь.

По его словам, график и программа визита еще окончательно не сформированы. Украина пригласила Меркель остаться в стране 23 августа, чтобы участвовать в саммите Крымской платформы. Но останется ли она, еще неизвестно.

"Ключевое, что хочу подчеркнуть – визит Меркель доказывает, что "про Украину без Украины – ни слова", и без прямых переговоров с президентом Украины современные важнейшие безопасностные вопросы в Европе не решить", – заявил Никифоров.