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Соглашение между США и ФРГ предусматривает, что Берлин будет добиваться санкций ЕС, если РФ будет давить на другие страны с помощью энергетики – Нуланд

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Нуланд рассказала подробности соглашения между США и ФРГ
Нуланд рассказала подробности соглашения между США и ФРГ
Фото: EPA

Соглашение, подготовленное США и Германией, предусматривает, что ФРГ будет принимать меры, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для давления на другие страны либо будет предпринимать агрессивные действия против Украины. Об этом рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 21 июля на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам, пишет "Интерфакс-Украина".

"ФРГ обязалась принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или предпринимать агрессивные действия против Украины", – сказала она.

Нуланд заявила, что такие меры будут нацелены на "ограничение российского экспорта энергоносителей в Европу".

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из Берлина и Вашингтона сообщал 20 июля, что США и Германия достигли соглашения, позволяющего достроить "Северный поток – 2". О договоренностях могут объявить в среду.

По информации Reuters, США в рамках сделки с ФРГ по "Северному потоку – 2" оставляют право вводить санкции.

В свою очередь, Германия согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность. Также ФРГ должна помочь Украине продлить соглашение с РФ о транзите российского газа.

Агентство Bloomberg, которое получило черновой вариант проекта соглашения между Берлином и Вашингтоном, написало, что Германия обязалась применить национальные меры против РФ, если Россия использует газ как оружие против Украины. В частности, ввести ограничение на экспорт энергоносителей из РФ.

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсации за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки". Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

В Офисе президента считают, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Германия, Украина, газ, Виктория Нуланд, Госдепартамент США, Северный поток – 2
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