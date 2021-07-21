Соглашение между США и ФРГ предусматривает, что Берлин будет добиваться санкций ЕС, если РФ будет давить на другие страны с помощью энергетики – Нуланд

"ФРГ обязалась принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или предпринимать агрессивные действия против Украины", – сказала она.

Нуланд заявила, что такие меры будут нацелены на "ограничение российского экспорта энергоносителей в Европу".

The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из Берлина и Вашингтона сообщал 20 июля, что США и Германия достигли соглашения, позволяющего достроить "Северный поток – 2". О договоренностях могут объявить в среду.

По информации Reuters, США в рамках сделки с ФРГ по "Северному потоку – 2" оставляют право вводить санкции.

В свою очередь, Германия согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность. Также ФРГ должна помочь Украине продлить соглашение с РФ о транзите российского газа.

Агентство Bloomberg, которое получило черновой вариант проекта соглашения между Берлином и Вашингтоном, написало, что Германия обязалась применить национальные меры против РФ, если Россия использует газ как оружие против Украины. В частности, ввести ограничение на экспорт энергоносителей из РФ.