США в рамках сделки по "Северному потоку – 2" оставляют право вводить санкции – СМИ

Ожидается, что соглашение между ФРГ и США по "Северному потоку – 2" будет заключено в ближайшие дни Фото: EPA

Как отмечает агентство, Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия может прекратить поставки энергоресурсов в Украину или другие страны в качестве формы агрессии. Также США опасаются, что Украина упустит плату за транзит газа, который в настоящее время транспортируется по существующему наземному трубопроводу.

В связи с этим администрация президента Штатов Джо Байдена решила оставить за собой право применять санкции в индивидуальном порядке в соответствии с законодательством США, сказал один из источников.

Германия, в свою очередь, в рамках сделки согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность.

Ожидается, что соглашение между ФРГ и США будет заключено в ближайшие дни, до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Как сообщили в Госдепартаменте США, 20 июля в Киев прибыл советник Госдепа Дерек Чолле, цель визита которого – обсуждение отношений между странами, а также вопрос российского газопровода "Северный поток – 2".