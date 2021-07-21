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США в рамках сделки по "Северному потоку – 2" оставляют право вводить санкции – СМИ

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Ожидается, что соглашение между ФРГ и США по "Северному потоку 2" будет заключено в ближайшие дни
Ожидается, что соглашение между ФРГ и США по "Северному потоку – 2" будет заключено в ближайшие дни
Фото: EPA

Власти США в рамках сделки с Германией по проекту строительства газопровода "Северный поток – 2" оставляют за собой право на использование санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отмечает агентство, Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Россия может прекратить поставки энергоресурсов в Украину или другие страны в качестве формы агрессии. Также США опасаются, что Украина упустит плату за транзит газа, который в настоящее время транспортируется по существующему наземному трубопроводу.

В связи с этим администрация президента Штатов Джо Байдена решила оставить за собой право применять санкции в индивидуальном порядке в соответствии с законодательством США, сказал один из источников.

Германия, в свою очередь, в рамках сделки согласилась инвестировать $175 млн в Украину, чтобы помочь ей перейти на более чистые источники энергии и повысить ее энергетическую безопасность.

Ожидается, что соглашение между ФРГ и США будет заключено в ближайшие дни, до визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Как сообщили в Госдепартаменте США, 20 июля в Киев прибыл советник Госдепа Дерек Чолле, цель визита которого – обсуждение отношений между странами, а также вопрос российского газопровода "Северный поток – 2".

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой

Исполнительный директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил, что строительство завершат в августе. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Зеленский сказал, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий. На брифинге по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 12 июля Зеленский заявил, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки". Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

В Офисе президента считают, что шансы остановить "Северный поток – 2" все еще есть, а спекуляции на тему, что он уже почти готов, преувеличены.

Теги: Россия, США, Германия, Украина, санкции, Северный поток – 2, сделка
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