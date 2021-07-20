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"Летом, но чуть позже". Кент назвал срок встречи Байдена и Зеленского

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Байден (на фото) предлагал, чтобы встречу провели в июле
Байден (на фото) предлагал, чтобы встречу провели в июле
Фото: ЕРА

Президенты Украины и США Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся этим летом. Об этом сказал временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент в комментарии "Радiо Свобода", который опубликован 20 июля.

"Когда президент [США Джо] Байден и президент [Украины Владимир] Зеленский общались во второй раз, Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, но чуть позже. Не в июле, а, думаю, в августе", – отметил он.

На вопрос о препятствиях для встречи Зеленского и Байдена Кент сказал, что вопрос заключается лишь во времени в расписании Байдена.

"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", – подчеркнул он.

Контекст:

Спикер президента Украины Сергей Никифоров говорил, что Зеленский может встретиться с Байденом в последних числах июля или в начале августа.

ZN.UA со ссылкой на источники писало, что в США предлагали устроить визит Зеленского в Вашингтон в конце августа, но до Дня Независимости Украины. В Офисе президента были крайне недовольны переносом даты визита с июля.

По данным источников "Украинской правды", ключевой проблемой в организации визита является ситуация вокруг НАК "Нафтогаз України".

Зеленский и Байден 7 июня провели второй телефонный разговор. Как сообщал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, глава Белого дома пригласил украинского президента посетить Вашингтон в июле. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что встреча состоится в конце месяца. Зеленский ожидает встречи в июле, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США.

Главной темой визита Зеленского в Вашингтон и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме "Украина 30" Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: "Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным".

Теги: США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Джордж Кент, встреча
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