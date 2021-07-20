"Летом, но чуть позже". Кент назвал срок встречи Байдена и Зеленского

"Когда президент [США Джо] Байден и президент [Украины Владимир] Зеленский общались во второй раз, Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже летом. То есть встреча будет, но чуть позже. Не в июле, а, думаю, в августе", – отметил он.

На вопрос о препятствиях для встречи Зеленского и Байдена Кент сказал, что вопрос заключается лишь во времени в расписании Байдена.

"Как я говорил, встреча будет летом. Но не сейчас", – подчеркнул он.