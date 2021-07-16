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Байден и Меркель подписали Вашингтонскую декларацию, обещают противостоять попыткам аннексии и деления мира на зоны влияния

В декларации, подписанной Меркель и Байденом, Россию прямо не называют, но упоминаются ее действия
В декларации, подписанной Меркель и Байденом, Россию прямо не называют, но упоминаются ее действия
Фото: EPA

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече 15 июля подписали Вашингтонскую декларацию, которая устанавливает стратегические приоритеты для взаимодействия стран. Документ опубликовала пресс-служба Белого дома.

В декларации стороны подтверждают свою приверженность тесному двустороннему сотрудничеству по "содействию миру, безопасности и процветанию во всем мире".

Подчеркивается, что взаимодействие будет строиться на принципах демократии, верховенства права, прозрачности, эффективного управления, поддержке гражданского общества и независимости СМИ.

"Мы обязуемся защищать открытый мир. По всему земному шару все страны должны иметь право определять свое политическое будущее без иностранного вмешательства, принуждения или господства внешних сил", – говорится в документе.

Отдельно США и Германия подчеркнули "критическую важность свободы судоходства и полетов, а также других законных путей использования моря в соответствии с международным правом". В этой связи отмечается, что Вашингтон и Берлин будут противостоять попыткам распределения мира на зоны влияния, территориальной аннексии, транснациональных репрессий, использования энергоснабжения в качестве оружия.

"Мы подчеркиваем необходимость развития наших альянсов и партнерских отношений для ответа на будущие вызовы, в том числе киберугрозы, угрозы энергетической безопасности, дезинформацию, коррупцию, отступление от демократии и вмешательство в наши выборы", – говорится в декларации.

Отмечается также, что с целью взаимодействия в экономической сфере стороны согласились установить американо-немецкий экономический диалог.

"Мы продолжим неустанно работать во имя целостной, свободной и мирной Европы. Там, где внешние силы создают препятствия на пути к реализации этого видения, мы объединимся, чтобы коллективно укрепить нашу защиту, культивировать нашу стойкость и укрепить нашу солидарность. НАТО останется краеугольным камнем этих усилий", – заявили США и Германия.

"Для меня было честью приветствовать моего дорогого друга, канцлера Меркель, в Белом доме. На сегодняшней встрече мы приняли Вашингтонскую декларацию – документ, подтверждающий нашу общую приверженность демократическим принципам и обещания применять их для решения самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся", – написал Байден в Twitter по итогам встречи.

Контекст:

15 июля в Вашингтоне прошла встреча Меркель и Байдена. Предполагается, что это последний визит Меркель в США на посту канцлера Германии, который она занимала в течение 16 лет и оставит этой осенью, когда в Германии пройдут парламентские выборы.

Перед встречей Байден написал в Twitter, что партнерство между США и Германией нерушимо, и страны намерены сотрудничать в предстоящие годы.

На пресс-конференции по итогам встречи лидеры отметили, что пришли к разным оценкам последствий российского газопровода "Северный поток – 2", однако, по словам Байдена, оба они "абсолютно едины в убеждении, что России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия для принуждения или угрозы своим соседям". Меркель также пообещала "активные действия" в случае, если Россия прекратит транзит газа через Украину. 

Байден также пообещал, что Германия и США будут продолжать вместе защищать "союзников на восточном фланге по НАТО от российской агрессии", и напомнил о важности реформ для евроатлантической интеграции Украины.

Теги: США, Германия, Ангела Меркель, Джо Байден, Черное море, демократия, агрессия, аннексия, декларация, Северный поток – 2, сотрудничество
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