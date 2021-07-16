Байден и Меркель подписали Вашингтонскую декларацию, обещают противостоять попыткам аннексии и деления мира на зоны влияния

В декларации, подписанной Меркель и Байденом, Россию прямо не называют, но упоминаются ее действия Фото: EPA

В декларации стороны подтверждают свою приверженность тесному двустороннему сотрудничеству по "содействию миру, безопасности и процветанию во всем мире".

Подчеркивается, что взаимодействие будет строиться на принципах демократии, верховенства права, прозрачности, эффективного управления, поддержке гражданского общества и независимости СМИ.

"Мы обязуемся защищать открытый мир. По всему земному шару все страны должны иметь право определять свое политическое будущее без иностранного вмешательства, принуждения или господства внешних сил", – говорится в документе.

Отдельно США и Германия подчеркнули "критическую важность свободы судоходства и полетов, а также других законных путей использования моря в соответствии с международным правом". В этой связи отмечается, что Вашингтон и Берлин будут противостоять попыткам распределения мира на зоны влияния, территориальной аннексии, транснациональных репрессий, использования энергоснабжения в качестве оружия.

"Мы подчеркиваем необходимость развития наших альянсов и партнерских отношений для ответа на будущие вызовы, в том числе киберугрозы, угрозы энергетической безопасности, дезинформацию, коррупцию, отступление от демократии и вмешательство в наши выборы", – говорится в декларации.

Отмечается также, что с целью взаимодействия в экономической сфере стороны согласились установить американо-немецкий экономический диалог.

"Мы продолжим неустанно работать во имя целостной, свободной и мирной Европы. Там, где внешние силы создают препятствия на пути к реализации этого видения, мы объединимся, чтобы коллективно укрепить нашу защиту, культивировать нашу стойкость и укрепить нашу солидарность. НАТО останется краеугольным камнем этих усилий", – заявили США и Германия.

"Для меня было честью приветствовать моего дорогого друга, канцлера Меркель, в Белом доме. На сегодняшней встрече мы приняли Вашингтонскую декларацию – документ, подтверждающий нашу общую приверженность демократическим принципам и обещания применять их для решения самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся", – написал Байден в Twitter по итогам встречи.

It was an honor to welcome my dear friend Chancellor Merkel to the White House. In today’s meetings we agreed to the Washington Declaration — a document that affirms our shared commitment to democratic principles and pledges to apply them to meet the biggest challenges we face. pic.twitter.com/GzhaZCc9i4 — President Biden (@POTUS) July 15, 2021