Меркель пообещала "активные действия" в случае, если Россия прекратит транзит газа через Украину

"Мы говорили о России и Украине и в этом контексте о "Северном потоке – 2". Мы пришли к разным оценкам того, что влечет за собой этот проект. Но позвольте мне сказать очень четко: наша идея заключается и остается в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной для природного газа; что Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на территориальный суверенитет, поэтому мы вовлечены и продолжаем участвовать в Минском процессе. Мы будем активно действовать, если Россия не будет уважать это право Украины, которое она имеет как транзитная страна", – сказала глава немецкого правительства.

Она подчеркнула, что "Северный поток – 2" является "дополнительным проектом, а не проектом, призванным заменить транзит через Украину".

Отвечая на вопрос немецкого журналиста, какие действия может предпринять Берлин в случае, если РФ прервет транзит через Украину, канцлер напомнила о договоре, который гарантирует транзит газа через Украину до 2023 года.

"Газовый контракт, а затем и поставки газа должны быть возможны. [...] Если этого не произойдет, в нашем распоряжении будет ряд инструментов, которые не обязательно на немецкой стороне, а на европейской стороне. Например, санкции относительно Крыма и за нарушение Минского договора показали, что в нашем распоряжении есть эти санкции, эти инструменты. У нас есть возможности реагировать. Мы поддерживаем контакт с нашими европейскими друзьями по этому поводу", – объяснила Меркель.

Она выразила надежду, что инструменты в отношении России из-за прекращения транзита газа через Украину использовать не придется.