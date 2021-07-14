Путин считает, что "Северный поток – 2" нельзя обсуждать на нормандском саммите. Зеленский говорил обратное

Путин называет "Северный поток – 2" коммерческим проектом, украинские власти настаивают, что это не так Фото: ЕРА

"Нормандский формат" или другие подобные форматы – это политические площадки для обсуждения ситуации в Украине. Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток – 2" или транзит газа через Украину", – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал 12 июля во время встречи с канцером Германии Ангелой Меркель, что "Северный поток – 2" – это "большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта". По его мнению, газопровод несет потенциальную угрозу всей Европе и должен обсуждаться на нормандском саммите. Меркель тогда отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.