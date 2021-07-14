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Путин считает, что "Северный поток – 2" нельзя обсуждать на нормандском саммите. Зеленский говорил обратное

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Путин называет "Северный поток 2" коммерческим проектом, украинские власти настаивают, что это не так
Путин называет "Северный поток – 2" коммерческим проектом, украинские власти настаивают, что это не так
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин в интервью каналу "Россия 24", которое вышло 13 июля, высказал мнение, что вопрос строительства газопровода "Северный поток – 2" не может обсуждаться в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате.

"Нормандский формат" или другие подобные форматы – это политические площадки для обсуждения ситуации в Украине. Это не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток – 2" или транзит газа через Украину", – заявил он. 

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал 12 июля во время встречи с канцером Германии Ангелой Меркель, что "Северный поток – 2" – это "большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта". По его мнению, газопровод несет потенциальную угрозу всей Европе и должен обсуждаться на нормандском саммитеМеркель тогда отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Президент РФ Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока – 2".

Стоимость проекта "Северный поток – 2" – €9,9 млрд, его финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности ЕвропыГермания настаивает на завершении строительства.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода "Северный поток – 2" или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений" введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

18 мая издание Axios написало, что США не будут вводить санкции в отношении оператора строительства газопровода – компании Nord Stream 2 AG. Глава МИД Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. 21 мая Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 российских судов, две компании и одно учреждение, связанные со строительством газопровода, но Nord Stream 2 AG в списке нет.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан 20 июня заявил, что США продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве "Северного потока – 2". В РФ это назвали "бегом с препятствиями по карусели".

Агентство Bloomberg сообщило 25 июня, что США и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода "Северный поток – 2".

Зеленский говорил, что считает "Северный поток – 2" оружием России и в качестве компенсаций за его запуск Украина хочет гарантий безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, газопровод, транзит, Владимир Зеленский, Северный поток – 2
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