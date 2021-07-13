Глава "Оператора ГТС Украины" назвал возможный вариант компенсации для Украины за "Северный поток – 2"

"Очевидно, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией. Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45–50 млрд м³ газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", – сказал он.
25 июня агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода "Северный поток – 2".
Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока – 2".
Директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.
Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".
По данным Макогона, Россия откажется от транзита газа через Украину, если "Северный поток – 2" достроят. По его оценкам, прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока – 2" составят около $5–6 млрд в год. В частности, примерно на $50 за 1 тыс. м³ подорожает газ, поскольку стоимость его транспортировки в Украину возрастет.
В интервью "Украинской правде", опубликованном 1 марта, тогдашний глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявлял, что компания готова к прекращению транзита через Украину. По словам Макогона, газотранспортная система Украины продолжит функционировать, но инфраструктуру придется оптимизировать.
Спикер президента Украины Сергей Никифоров говорил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель не планирует обсуждать вопрос компенсаций за запуск газопровода "Северный поток – 2". Зеленский говорил, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки", а Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины относительно "Северного потока – 2".