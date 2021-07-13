Глава "Оператора ГТС Украины" назвал возможный вариант компенсации для Украины за "Северный поток – 2"

"Очевидно, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией. Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45–50 млрд м³ газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", – сказал он.

25 июня агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода "Северный поток – 2".