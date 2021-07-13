ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Глава "Оператора ГТС Украины" назвал возможный вариант компенсации для Украины за "Северный поток – 2"

Газопровод "Северный поток 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией
Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией
Фото: EPA

Единственный приемлемый для Украины вариант компенсации за строительство газотранспортного проекта "Северный поток – 2" – контракт на транзит газа на следующие 15 лет с гарантиями европейских банков или компаний. Об этом заявил генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон в интервью LIGA.net, которое вышло 13 июля.

"Очевидно, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией. Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45–50 млрд м³ газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", – сказал он.

25 июня агентство Bloomberg сообщало, что Соединенные Штаты и Германия договариваются, как укрепить энергетическую инфраструктуру Украины и компенсировать транзитные сборы после запуска газопровода "Северный поток – 2".

Контекст:

Газопровод "Северный поток – 2" строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В феврале 2021 года в "Газпроме" заявляли, что намерены ввести "Северный поток – 2" в эксплуатацию в этом году. Путин 4 июня сообщил о завершении работ по прокладке труб первой нитки "Северного потока – 2".

Директор компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг 11 июля заявил об окончании строительных работ до конца августа. По его словам, "Северный поток – 2" достроен на 98%.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

По данным Макогона, Россия откажется от транзита газа через Украину, если "Северный поток – 2" достроят. По его оценкам, прямые и косвенные потери Украины от запуска "Северного потока – 2" составят около $5–6 млрд в год. В частности, примерно на $50 за 1 тыс. м³ подорожает газ, поскольку стоимость его транспортировки в Украину возрастет.

В интервью "Украинской правде", опубликованном 1 марта, тогдашний глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявлял, что компания готова к прекращению транзита через Украину. По словам Макогона, газотранспортная система Украины продолжит функционировать, но инфраструктуру придется оптимизировать.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров говорил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель не планирует обсуждать вопрос компенсаций за запуск газопровода "Северный поток – 2". Зеленский говорил, что вопрос "Северного потока – 2" должен обсуждаться на саммите лидеров "Нормандской четверки", а Меркель отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины относительно "Северного потока – 2".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, Украина, газ, ГТС, транзит, Северный поток – 2, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
48-летняя Руслана увеличила губы
48-летняя Руслана увеличила губы
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
Печень трески. Польза и вред для здоровья
Печень трески. Польза и вред для здоровья
У Квитковой и Добрынина родился сын. Первые фото новорожденного
У Квитковой и Добрынина родился сын. Первые фото новорожденного
Тина Кароль выпустила клип 10-летней давности. Посмотреть ролик целиком можно только по подписке за $2,99
Тина Кароль выпустила клип 10-летней давности. Посмотреть ролик целиком можно только по подписке за $2,99
"Пока батя не видит, можно делать что угодно". Предполагаемая дочь Путина показала тело в зеленом купальнике
"Пока батя не видит, можно делать что угодно". Предполагаемая дочь Путина показала тело в зеленом купальнике
"Мужчина отстаивает свою женщину", " Вот так и должен вести себя муж". Потап заступился за Каменских после ее фото топлес
"Мужчина отстаивает свою женщину", " Вот так и должен вести себя муж". Потап заступился за Каменских после ее фото топлес
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Пэрис Хилтон запускает собственное кулинарное шоу на Netflix
Пэрис Хилтон запускает собственное кулинарное шоу на Netflix
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS