Зеленский не планирует обсуждать с Меркель вопрос денежной компенсации за "Северный поток – 2" – спикер президента

Никифоров: Я думаю, о каких-либо экономических компенсациях речь идти не будет Фото: president.gov.ua

Об этом спикер главы Украинского государства Сергей Никифоров рассказал 12 июля на брифинге в Берлине, трансляцию вел канал "Украина 24".

"Позиция Владимира Зеленского такова: "Северный поток – 2" – это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. И именно поэтому, я думаю, о каких-либо экономических компенсациях речь идти не будет", – сказал он.

Как отметил Никифоров, Зеленский постоянно говорит о том, что будет пытаться остановить строительство "Северного потока – 2" аж до момента, когда по нему пойдет газ, и после этого". По словам спикера, это "программа максимум" главы Украинского государства в вопросе газопровода.

"Если не удастся это сделать, тогда мы говорим о гарантиях безопасности. Возвращение временно оккупированных территорий, а не денежная компенсация", – добавил Никифоров.