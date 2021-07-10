Ермак и Нуланд говорили о "Северном потоке – 2" и визите Зеленского в Вашингтон – Офис президента

Разговор Ермака и Нуланд состоялся в "продолжение регулярного диалога с американской стороной", заявили в ОП Фото: ЕРА

Об этом сайт Офиса президента проинформировал 10 июля.

В релизе сказано, что телефонный разговор между Нуланд и Ермаком стал "продолжением регулярного диалога с американской стороной". Собеседники говорили о повестке дня и "содержательном наполнении" визита Зеленского в США, который планируется на конец июля.

Также они обсуждали проведение реформ в Украине и двустороннее взаимодействие в энергетической отрасли.

"Они констатировали схожесть подходов и оценок Украины и США относительно угроз энергетической безопасности Украины и Европы, в частности в отношении последствий реализации проекта "Северный поток – 2", – говорится в релизе.

Кроме того, Ермак и Нуланд говорили о ситуации с безопасностью на границе Украины и о предстоящих белорусско-российских учениях "Запад 2021".

"Виктория Нуланд выразила неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России", – подчеркивается в сообщении.