Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о ВККС с предложениями Зеленского

"На очередном заседании рассмотрим законопроект №3711-д о ВККС, который вернул президент со своими замечаниями, чтобы устранить эту коллизию между правками о роли международных партнеров, чтобы она была определяющая", – сказала нардеп.

Кроме того, по словам Кравчук, Рада также рассмотрит законопроект о Высшем совете правосудия.

Зеленский 8 июля вернул закон о ВККС в Верховную Раду, добавив свои предложения.

В частности, глава государства обратил внимание на наличие внутренних противоречий в нормативно-правовом акте. Так, в одном абзаце закона говорится, что решение первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовало не менее четырех ее членов, из которых двое – предложенные международными организациями.

В то же время, согласно другому абзацу, решение конкурсной комиссии принимается, если за него проголосовало не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями и двое – Советом судей Украины.

"Наличие внутренних противоречий в нормативно-правовом акте несовместимо с принципом правовой определенности, который требует четкости, ясности и однозначности правовых норм", – говорится в предложении Зеленского.