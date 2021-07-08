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Стало известно, когда Рада рассмотрит закон о ВККС с предложениями Зеленского

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Рада устранит правовую коллизию в законе о ВККС на следующей неделе, отметила Кравчук
Рада устранит правовую коллизию в законе о ВККС на следующей неделе, отметила Кравчук
Фото: Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховная Рада Украины рассмотрит закон (проект №3711-д) о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), который ветировал президент Владимир Зеленский, в ходе очередного заседания парламента на следующей неделе. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила 8 июля замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"На очередном заседании рассмотрим законопроект №3711-д о ВККС, который вернул президент со своими замечаниями, чтобы устранить эту коллизию между правками о роли международных партнеров, чтобы она была определяющая", – сказала нардеп.

Кроме того, по словам Кравчук, Рада также рассмотрит законопроект о Высшем совете правосудия.

Зеленский 8 июля вернул закон о ВККС в Верховную Раду, добавив свои предложения.

В частности, глава государства обратил внимание на наличие внутренних противоречий в нормативно-правовом акте. Так, в одном абзаце закона говорится, что решение первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовало не менее четырех ее членов, из которых двое – предложенные международными организациями.

В то же время, согласно другому абзацу, решение конкурсной комиссии принимается, если за него проголосовало не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями и двое – Советом судей Украины.

"Наличие внутренних противоречий в нормативно-правовом акте несовместимо с принципом правовой определенности, который требует четкости, ясности и однозначности правовых норм", – говорится в предложении Зеленского.

Контекст:

ВККС – постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечение их надлежащего квалификационного уровня.

Закон о ВККС Верховная Рада приняла в первом чтении 3 марта этого года.

Посольство США и представительство Европейского союза в совместном заявлении от 16 июня призывали учесть позицию Венецианской комиссии и предоставить международным экспертам решающее право голоса при формировании ВККС.

29 июня Рада приняла законопроект в целом, 5 июля его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков. Он говорил, что ожидает, что Зеленский заветирует закон в связи с правовой коллизией из-за принятия двух взаимоисключающих поправок к закону, когда эти нормы абсолютно по-разному можно трактовать – или усиление роли международных экспертов, или уменьшение.

"Там действительно есть проблема, потому что, когда была проголосована 453-я поправка, если я не ошибаюсь, она была учтена, и она увеличила влияние международных экспертов на принятие решений. После этого была проголосована поправка, если не ошибаюсь, №409, и она была также подтверждена. Это произошло позже", – уточнял Разумков.

Согласно закону, ВККС будет состоять из 16 членов. Восемь из них хотят назначить из числа судей или судей в отставке. ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов.

Законопроект определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины).

Но в первый состав комиссии по вопросам добропорядочности войдут три судьи и три независимых эксперта (экспертов предложат международные организации, которые предоставляют Украине помощь в сфере борьбы с коррупцией). Депутаты поддержали 225 голосами поправку №453 по рекомендациям Венецианской комиссии. Она предусматривает, что первый состав конкурсной комиссии начинает работу при условии назначения не менее четырех ее членов, двое из которых должны представлять международные организации. При этом решение первого состава конкурсной комиссии будет считаться принятым, если за него проголосовало не менее четырех членов конкурсной комиссии, двое из которых предложены международными организациями. Если голоса разделятся поровну, то голоса членов международных организаций станут решающими, подчеркнуло LIGA.net.

Как отметило ZN.UA, принятая нардепами поправка позволяет привлекать дополнительных экспертов и специалистов, предложенных международными организациями, для поддержки деятельности первого состава конкурсной комиссии и работы ее членов. Финансировать таких экспертов и специалистов будут соответствующие международные и иностранные организации. Они получат доступ ко всем документам и информации о проведении конкурса на должность члена ВККС.

После того как все члены ВККС будут избраны, комиссия сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, судебная реформа, Высшая квалификационная комиссия судей, суды, Владимир Зеленский, парламент, закон, законопроект, президент, Слуга народа, судья, Евгения Кравчук, заседание, нардеп
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