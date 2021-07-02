Разумков ожидает, что Зеленский заветирует закон о ВККС

Есть большая вероятность, что Зеленский заветирует закон о ВККС из-за технической коллизии, отметил Разумков (на фото) Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

Правовая коллизия в законе произошла из-за принятия двух взаимоисключающих поправок, когда эти нормы абсолютно по-разному можно трактовать – или усиление роли международных экспертов, или уменьшение, отметил глава Рады.

"Там действительно есть проблема, потому что когда была проголосована 453-я поправка, если я не ошибаюсь, она была учтена, и она увеличила влияние международных экспертов на принятие решений. После этого была проголосована поправка, если не ошибаюсь, №409, и она была также подтверждена. Это произошло позже", – уточнил Разумков.

Он отметил, что согласно регламенту Верховной Рады и Конституции, на уровне парламента исправить уже принятый законопроект не предусматривается возможным.

"Поэтому есть большая вероятность, что президент заветирует из-за этого технического вопроса и он будет возвращен с вето президента в Верховную Раду. Если это произойдет, то на следующей пленарной неделе [13–16 июля] в стенах парламента устраним все неточности", – резюмировал Разумков.