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Разумков ожидает, что Зеленский заветирует закон о ВККС

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Есть большая вероятность, что Зеленский заветирует закон о ВККС из-за технической коллизии, отметил Разумков (на фото)
Есть большая вероятность, что Зеленский заветирует закон о ВККС из-за технической коллизии, отметил Разумков (на фото)
Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ожидает, что президент Владимир Зеленский заветирует закон (проект №3711-д) о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) из-за противоречивости его статей относительно веса голосов международных экспертов. Об этом спикер парламента заявил 2 июля на брифинге, его видеозапись опубликована в Facebook Разумкова.

Правовая коллизия в законе произошла из-за принятия двух взаимоисключающих поправок, когда эти нормы абсолютно по-разному можно трактовать – или усиление роли международных экспертов, или уменьшение, отметил глава Рады.

"Там действительно есть проблема, потому что когда была проголосована 453-я поправка, если я не ошибаюсь, она была учтена, и она увеличила влияние международных экспертов на принятие решений. После этого была проголосована поправка, если не ошибаюсь, №409, и она была также подтверждена. Это произошло позже", – уточнил Разумков.

Он отметил, что согласно регламенту Верховной Рады и Конституции, на уровне парламента исправить уже принятый законопроект не предусматривается возможным.

"Поэтому есть большая вероятность, что президент заветирует из-за этого технического вопроса и он будет возвращен с вето президента в Верховную Раду. Если это произойдет, то на следующей пленарной неделе [13–16 июля] в стенах парламента устраним все неточности", – резюмировал Разумков.

Контекст:

ВККС – постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечение их надлежащего квалификационного уровня.

Закон о ВККС Верховная Рада приняла в первом чтении 3 марта этого года.

Посольство США и представительство Европейского союза в совместном заявлении от 16 июня призывали учесть позицию Венецианской комиссии и предоставить международным экспертам решающее право голоса при формировании ВККС.

29 июня Рада возобновила работу ВККС. Народные депутаты отдали 293 голоса за принятие законопроекта №3711-д во втором чтении и в целом.

Согласно закону, ВККС будет состоять из 16 членов. Восемь из них хотят назначить из числа судей или судей в отставке. ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов.

Законопроект определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украина). 

Но в первый состав комиссии по вопросам добропорядочности войдут три судьи и три независимых эксперта (экспертов предложат международные организации, которые предоставляют Украине помощь в сфере борьбы с коррупцией). Депутаты поддержали 225 голосами поправку №453 по рекомендациям Венецианской комиссии. Она предусматривает, что первый состав конкурсной комиссии начинает работу при условии назначения не менее четырех ее членов, двое из которых должны представлять международные организации. При этом решение первого состава конкурсной комиссии будет считаться принятым, если за него проголосовало не менее четырех членов конкурсной комиссии, двое из которых предложены международными организациями. Если голоса разделятся поровну, то голоса членов международных организаций станут решающими, подчеркнуло LIGA.net.

Как отметило ZN.UA, принятая нардепами поправка позволяет привлекать дополнительных экспертов и специалистов, предложенных международными организациями, для поддержки деятельности первого состава конкурсной комиссии и работы ее членов. Финансировать таких экспертов и специалистов будут соответствующие международные и иностранные организации. Они получат доступ ко всем документам и информации о проведении конкурса на должность члена ВККС.

После того, как все члены ВККС будут избраны, комиссия сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, судебная реформа, Высшая квалификационная комиссия судей, Владимир Зеленский, вето, парламент, закон, законопроект, президент, судья, Дмитрий Разумков, спикер, брифинг
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