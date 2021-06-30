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Рада возобновила работу Высшей квалификационной комиссии судей. Международным организациям отдали решающий голос

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Депутаты учли рекомендации Венецианской комиссии
Депутаты учли рекомендации Венецианской комиссии
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада Украины возобновила работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Народные депутаты отдали 293 голоса за принятие законопроекта №3711-д, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В частности, нардепы от "Слуги народа" дали 217 голосов за, "Европейская солидарность" – 22 голоса, "Довіра"  19 голосов, "Голос" – 15, "За майбутнє" – 13. Внефракционные дали семь голосов. ОПЗЖ и "Батьківщина" не поддержали законопроект.

Согласно закону, ВККС будет состоять из 16 членов. Восемь из них хотят назначить из числа судей или судей в отставке. ВККС считается полномочной при условии назначения в ее состав не менее 11 членов.

Законопроект определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украина). 

Но в первый состав комиссии по вопросам добропорядочности войдут три судьи и три независимых эксперта (экспертов предложат международные организации, которые предоставляют Украине помощь в сфере борьбы с коррупцией). Депутаты поддержали 225 голосами поправку №453 по рекомендациям Венецианской комиссии. Она предусматривает, что первый состав конкурсной комиссии начинает работу при условии назначения не менее четырех ее членов, двое из которых должны представлять международные организации. При этом решение первого состава конкурсной комиссии будет считаться принятым, если за него проголосовало не менее четырех членов конкурсной комиссии, двое из которых предложены международными организациями. Если голоса разделятся поровну, то голоса членов международных организаций станут решающими, подчеркнуло LIGA.net.

Как отметило ZN.UA, принятая нардепами поправка позволяет привлекать дополнительных экспертов и специалистов, предложенных международными организациями, для поддержки деятельности первого состава конкурсной комиссии и работы ее членов. Финансировать таких экспертов и специалистов будут соответствующие международные и иностранные организации. Они получат доступ ко всем документам и информации о проведении конкурса на должность члена ВККС.

После того, как все члены ВККС будут избраны, комиссия сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.

"За обновление ВККС мы боролись более четырех лет и сегодня получили шанс наконец сформировать такую ВККС, которая будет назначать честных судей и не будет покрывать нечисть. Предварительный состав ВККС протянул негодяев в Верховный Суд, успешно переаттестовав сотни упырей, среди которых судьи Майдана, которые не могут объяснить, каким образом стали долларовыми миллионерами и нарушают права человека. Новых членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия с международными экспертами. Именно у международных экспертов будет решающий голос. Два года назад британский судья в отставке сэр Энтони Хупер и его пятеро коллег выкинули из конкурса в Антикорсуд десятки негодных кандидатов. Сейчас мы должны повторить этот успех с ВККС", – прокомментировал в Facebook принятие закона Центр противодействия коррупции.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/4129126647186094

Контекст:

Закон о ВККС Верховная Рада приняла в первом чтении 3 марта этого года.

Посольство США и представительство Европейского союза в совместном заявлении от 16 июня призывали учесть позицию Венецианской комиссии и предоставить международным экспертам решающее право голоса при формировании ВККС.

ВККС – постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечение их надлежащего квалификационного уровня.

Теги: Верховная Рада, ВО Батьківщина, реформы, народные депутаты, Высшая квалификационная комиссия судей, Высший совет юстиции, судьи, Европейская солидарность, суд, ОПЗЖ, За майбутнє, Довіра
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