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ПОЛИТИКА

Глава Совета адвокатов Украины рассказала о рисках законопроекта №3711 для суверенитета Украины

Согласно положениям законопроекта №3711, иностранные граждане фактически будут иметь право решающего голоса при отборе членов Высшей квалификационной комиссии судей, рассказала председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова.

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Лидия Изовитова: У нас что теперь, иностранцы, международные эксперты провозглашаются представителями Украины?
Лидия Изовитова: У нас что теперь, иностранцы, международные эксперты провозглашаются представителями Украины?
Фото: pravo.ua

Механизм избрания членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) при решающем участии представителей иностранных государств, который предусмотрен в законопроекте №3711, нарушает суверенитет Украины. Такое мнение во время третьего обсуждения в рамках национальной дискуссии "Доступ к правосудию: реалии и перспективы" высказала председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова, пишут "Українські новини".

Трансляцию вел в своем YouTube Высший совет правосудия (ВСП).

"У нас, адвокатов, возникает основной вопрос: будет ли судебная власть после предложенных изменений – независимой, а правосудие – качественным? Ведь согласно законопроекту №3711... появляется новый субъект – конкурсная комиссия, состоящая из трех представителей от Совета судей Украины и трех международных экспертов – от международных организаций", – рассказала Изовитова.

Она отметила, что в случае принятия законопроекта международные эксперты фактически будут иметь право решающего голоса в рамках конкурсной комиссии по отбору членов ВККС, а Высший совет правосудия будет обязан назначить избранного комиссией кандидата.

"То есть конституционному органу, Высшему совету правосудия, здесь отводится исключительно церемониальная функция, что недопустимо, – убеждена председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины. – И о каком народовластии при формировании судебной власти здесь идет речь, где здесь ст. 1 и 5 Конституции? Эти статьи не только не применяют, их даже вроде бы не замечают. У нас что теперь, иностранцы, международные эксперты провозглашаются представителями Украины? Полное народовластие! А как быть с государственным суверенитетом Украины? Почему мы должны делить наше суверенное государство, нашу народную власть с гражданами других суверенных стран?".

Заместитель председателя Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий добавил, что конкурсная комиссия наделяется функциями органа государственной власти и в то же время ответственность за эти решения почему-то возлагается на ВСП.

"Возникает довольно интересная ситуация, когда решения ВСП должны быть безальтернативно приняты в результате принятия решения этой конкурсной комиссии по формированию ВККС... То есть ВСП берет за это на себя ответственность", – сказал Маловацкий.

Изовитова отметила, что альтернативный способ формирования комиссии – если в ее состав не назначают международных экспертов – также вызывает много вопросов. В таком варианте трех членов комиссии должен предложить уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

"Большинство в конкурсной комиссии по отбору членов ВККС может получить одна политическая сила. Именно та политическая сила, от которой назначен уполномоченный по правам человека. Стало быть, одна политическая сила может коррупционно сформировать судебную власть в Украине. И это – еще один риск в формировании Высшей квалификационной комиссии судей", – объяснила она.

Процедура увольнения членов ВККС также вызывает вопрос, считает Изовитова, так как решение об этом будет приниматься не тем органом, который их назначал, а самой ВККС, и рекомендации об этом комиссия она будет направлять Высшему совету правосудия.

"При этом в законе не указано, что ВСП должен однозначно согласиться с такой рекомендацией ВККС или может возразить и отклонить ее. Это очень опасное явление для нашего общества", – убеждена председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Теги: Высшая квалификационная комиссия судей, суды, законопроект, Алексей Маловацкий, иностранцы, адвокат, Высший совет правосудия, Лидия Изовитова
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