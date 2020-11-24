Участие иностранцев в формировании органов украинских властей противоречит Конституции и несет угрозу суверенитету – Национальная ассоциация адвокатов

Согласно Конституции, носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ, и именно народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и местного самоуправления, напомнила председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова.

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Лидия Изовитова уверена, что внедрение в законодательство норм об участии международных экспертов в работе конкурсных комиссий по формированию органов судейского управления поставит под угрозу государственный суверенитет Украины. Об этом она сказала во время национальной дискуссии "Доступ к правосудию: реалии и перспективы", трансляцию в своем YouTube вел Высший совет правосудия.

Сейчас есть несколько законодательных инициатив, предусматривающих привлечение иностранцев к формированию органов судейского управления в Украине, отметила она. Первая – это законопроект №3711, согласно которому состав Высшей квалификационной комиссии судей будет формировать конкурсная комиссия из шести членов, трое из которых должны быть международными экспертами, при этом для принятия любого решения необходимо будет, чтобы его поддержали два этих эксперта.

Кроме того, Министерство юстиции предложило привлечь иностранцев и к формированию Высшего совета правосудия – в конкурсную комиссию по отбору должны войти международные эксперты, а члены судейского корпуса в комиссии составят меньшинство.

В связи с этим Изовитова напомнила, что, согласно Конституции, носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ, и именно народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и местного самоуправления.

"Противоречит ли формирование состава конкурсной комиссии с участием международных экспертов Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года и ст. 1, 2, 5 Конституции Украины? Она всем известна: признаком государственного суверенитета является неотчуждаемость, т.е. невозможность произвольного отчуждения легитимной и легальной власти", – подчеркнула председатель НААУ.

Она также задалась вопросом: если сейчас иностранцев начнут привлекать к формированию органов судебной власти, то что помешает в дальнейшем их обязательному участию в формировании законодательной и исполнительной власти?

"Не будет ли завтра так, что через международных экспертов, через соответствующие комиссии мы получим разрешение регистрировать кандидатов в народные депутаты? Что этих кандидатов должна проверить международная комиссия, и только тогда мажоритарщики смогут зарегистрироваться или кандидаты смогут попасть в партийный список? Если к судебной власти такое возможно применить, то почему к законодательной нет? А не скажет ли завтра комиссия международных экспертов, что в президенты можно зарегистрировать только три-четыре кандидата, других нельзя, потому что их не одобрили международные эксперты?" – подчеркнула глава НААУ.

По ее убеждению, привлечение международных экспертов к формированию конституционных и государственных органов может иметь разрушительный эффект для страны.