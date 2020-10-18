Судебная реформа в Украине зашла в тупик – посол Германии

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что украинские органы правосудия "защищают" друг друга от реформирования.

В Украине остановился процесс реформирования судебной системы. Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью "Европейской правде", опубликованном 16 октября.

"Украина нуждается в реформе системы правосудия... Там действительно тупик. Вы ходите словно по замкнутому кругу. В этой сфере у вас институты защищают друг друга от реформирования – речь идет о КСУ, КОАС, ВСУ и ВСП (Конституционный Суд Украины, Киевский окружной административный суд, Верховный Суд Украины, Высший совет правосудия. – "ГОРДОН"), даже несмотря на то, что реформа Верховного Суда, к счастью, прошла", – сказала она.

Дипломат отметила, что "в основе этого порочного круга" – не только упомянутые ею органы.

"Европейский суд по правам человека имеет принципиальное понимание независимости судей, и по его решениями Украина должна восстанавливать в должности судей, которых увольняли, имея доказательства того, что они выносили недостойные решения. Да, независимость судей действительно важна, но я должна признать, что мы иногда делаем выводы, не принимая во внимание ситуацию в стране", – объяснила Фельдгузен.

По ее словам, "ситуация действительно сложная и решать ее в Украине следует с привлечением честных судей, гражданского общества и, если нужно, международных экспертов".

"Если полагаться только на экспертов, то можно получить проблемы вроде тех, что мы уже имеем, когда реформа прописана идеально, но без учета политических реалий, и поэтому она не работает. И к тому же ее нормы затем отменяются Конституционным Судом!" – подчеркнула посол.

Она считает, что "ждать нельзя".

"Украинское руководство должно найти путь, как "атаковать", как провести эту реформу. Она нужна прежде всего народу Украины. И от политической воли президента [Украины Владимира] Зеленского здесь многое зависит. Например, в вопросе земельной реформы ему удалось это сделать, здесь была политическая воля президента", – отметила Фельдгузен.

В 2014 году в Украине была начата судебная реформа. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судебной реформе.

30 июня президент провел заседание Национального совета реформ. В числе изменений, которые нужны Украине, Зеленский упомянул судебную реформу.

В этот же день глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что в июле на заседании Национального совета реформ обсудят фундаментальную концепцию революционной судебной реформы.