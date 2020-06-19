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Тарас Козак
Тарас Козак

Финансист, президент инвестиционной группы "Универ".


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Мне не нравится преследование невиновных. Но именно Порошенко выстроил правоохранительную и судебную системы из зашкваренных ментов и судей

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В последнее время мало пишу о политике. На мой взгляд, будущее нашей страны сейчас выстраивается в экономической сфере. Там важнее, и мне там интереснее.

Впрочем, не могу пройти мимо событий, которые я трактую как политическое преследование пятого президента Украины. Нынешняя власть ищет любые поводы для открытия уголовных производств против Петра Порошенко. Думаю, что с самого верха пришло указание с требованием приговора, связанного с лишением свободы. Поэтому и цепляются за мелочи и раздувают из мухи слона.

Мне не нравится преследование невиновных. Однако я не выйду на митинги в поддержку Порошенко. Потому что не считаю его невиновным. Ведь именно он выстроил правоохранительную и судебную системы, состоящие из зашкваренных ментов и судей, на которых в Администрации Президента был компромат и которые должны были быть послушными исполнителями воли Порошенко.

Но времена изменились. Вместо АП теперь ОП. И хозяин этого офиса выполняет пожелания шестого президента.

Источник: Тарас Козак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Петр Порошенко, преследования, Владимир Зеленский, Тарас Козак, власть
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