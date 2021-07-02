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Рада разблокировала подписание закона о возобновлении работы ВККС

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Рада отклонила оба проекта постановлений
Рада отклонила оба проекта постановлений
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада рассмотрела и отклонила проекты постановлений об отмене принятия во втором чтении 29 июня законопроекта №3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС), передает корреспондент "ГОРДОН".

Два соответствующих проекта постановлений №3711-д-п и №3711-д-п1 были зарегистрированы членами фракции "Батьківщина". Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил рассмотреть их вне очереди.

Как пояснил нардеп от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк, во фракции считают, что законопроект был принят с нарушением регламента, а ряд его статей не отвечают конституционным требованиям и не согласованы между собой.

В свою очередь, нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин призвал отклонить эти проекты постановлений, так как ВККС – необходимый Украине шанс не допускать к судейству одиозных личностей.

"Эти постановления надо проваливать и переходить ко второму этапу судебной реформы – Высшему совету правосудия... Конечно, законопроект не без проблем, конечно, не без нюансов, но это хотя бы шанс получить справедливый суд", – подчеркнул Юрчишин.

Контекст:

ВККС – постоянно действующий орган в системе судоустройства Украины, ответственный за формирование судейского корпуса, перевод судей, обеспечение их надлежащего квалификационного уровня.

Закон о ВККС Верховная Рада приняла в первом чтении 3 марта этого года.

Посольство США и представительство Европейского союза в совместном заявлении от 16 июня призывали учесть позицию Венецианской комиссии и предоставить международным экспертам решающее право голоса при формировании ВККС.

Верховная Рада 29 июня возобновила работу ВККС. Народные депутаты отдали 293 голоса за принятие законопроекта №3711-д во втором чтении и в целом.

Теги: Верховная Рада, ВО Батьківщина, народные депутаты, судебная реформа, Высшая квалификационная комиссия судей, Михаил Цимбалюк, Ярослав Юрчишин, Давид Арахамия
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