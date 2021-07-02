Рада разблокировала подписание закона о возобновлении работы ВККС

Два соответствующих проекта постановлений №3711-д-п и №3711-д-п1 были зарегистрированы членами фракции "Батьківщина". Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил рассмотреть их вне очереди.

Как пояснил нардеп от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк, во фракции считают, что законопроект был принят с нарушением регламента, а ряд его статей не отвечают конституционным требованиям и не согласованы между собой.

В свою очередь, нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин призвал отклонить эти проекты постановлений, так как ВККС – необходимый Украине шанс не допускать к судейству одиозных личностей.

"Эти постановления надо проваливать и переходить ко второму этапу судебной реформы – Высшему совету правосудия... Конечно, законопроект не без проблем, конечно, не без нюансов, но это хотя бы шанс получить справедливый суд", – подчеркнул Юрчишин.