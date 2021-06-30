"Не должно быть связей с судейской мафией". Зеленский прокомментировал возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей

Зеленский: Они боятся, что судебная реформа станет действительно реформой, а не имитацией Фото: president.gov.ua

"Наконец принят законопроект для восстановления работы Высшей квалификационной комиссии судей. Надеюсь, никому не удалось спрятать в законопроекте юридические мины или исказить его смысл поправочным спамом. ВККС должна быть и будет сформирована так, чтобы у ее членов не было никаких "обязательств" или "связей" с так называемой судейской мафией", – подчеркнул президент.

По его словам, те, кто против привлечения международных экспертов и их решающей роли при отборе кандидатов в ВККС, выступают и против реальной судебной реформы в Украине.

"Они боятся, что судебная реформа станет действительно реформой, а не имитацией, как было неоднократно в течение последних 30 лет. И это полезный страх. Те, кто превращал судебную систему в частную коммерческую корпорацию, должны смириться и запомнить: ваше время истекло в 2019 году", – заявил Зеленский.

Верховная Рада Украины сегодня возобновила работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины. Народные депутаты отдали 293 голоса за принятие законопроекта №3711-д.

Депутаты поддержали 225 голосами поправку №453 по рекомендациям Венецианской комиссии. Она предусматривает, что первый состав конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности начинает работу при условии назначения не менее четырех ее членов. Из них двух предлагают международные организации, которые последние пять лет предоставляют Украине техническую помощь в сфере судебной реформы или предотвращения и противодействия коррупции.