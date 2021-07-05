Разумков подписал закон о ВККС

Спикер Рады ожидает, что президент Владимир Зеленский ветирует закон. Об этом Разумков заявлял 2 июля на брифинге в парламенте.

Причиной этому – правовая коллизия из-за принятия двух взаимоисключающих поправок к закону, когда эти нормы абсолютно по-разному можно трактовать – или усиление роли международных экспертов, или уменьшение.

"Там действительно есть проблема, потому что когда была проголосована 453-я поправка, если я не ошибаюсь, она была учтена, и она увеличила влияние международных экспертов на принятие решений. После этого была проголосована поправка, если не ошибаюсь, №409, и она была также подтверждена. Это произошло позже", – уточнял Разумков.