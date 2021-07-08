Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС

Так, 5 июля закон о ВККС был направлен на подпись Зеленскому, а 8 июля документ был возвращен в Раду с предложениями главы государства.

В этот же день законопроект направлен на рассмотрение парламентского комитета по вопросам правовой политики.

В частности, Зеленский обратил внимание на наличие внутренних противоречий в нормативно-правовом акте. Так, в одном абзаце закона говорится, что решение первого состава конкурсной комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех ее членов, из которых двое – предложенные международными организациями.

В то же время, согласно другому абзацу, решение конкурсной комиссии принимается, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями и двое – Советом судей Украины.

"Наличие внутренних противоречий в нормативно-правовом акте несовместимо с принципом правовой определенности, который требует четкости, ясности и однозначности правовых норм", – говорится в предложении Зеленского.