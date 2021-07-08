Профильный комитет рекомендует Раде принять во втором чтении законопроект об СБУ

"По результатам рассмотрения народные депутаты Украины – члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять законопроект во втором чтении и в целом в предложенной комитетом редакции", – говорится в сообщении.

Контекст:

Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля 2019 года заканчивавший свою миссию в Украине посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.

29 июля тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать СБУ.

15 октября глава СБУ Иван Баканов подал проект закона Зеленскому. 21 октября тогдашний вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что документ передали на анализ НАТО, сообщало агентство УНН.

Законопроект №3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года, Зеленский обозначал его как неотложный. После доработки в комитете он был в октябре 2020-го зарегистрирован заново в новой редакции как №3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года.

Баканов говорил, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту "критической инфраструктуры"; сохранение "экономических функций" СБУ не предусмотрено.