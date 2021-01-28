ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада приняла в первом чтении закон про реформу СБУ

Если закон будет принят во втором чтении, у СБУ заберут функции расследования экономических и коррупционных преступлений.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рада приняла за основу закон, реформирующий СБУ
Рада приняла за основу закон, реформирующий СБУ
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3196-д о внесении изменении в закон "О Службе безопасности Украины", передает корреспондент "ГОРДОН"

За закон проголосовали 285 депутатов, против – два, воздержались – 13. 

Фракции голосовали так:

  • "Слуга народа": за – 200, против – 0;
  • ОПЗЖ: за – 19, против – 0;
  • "Европейская солидарность": за – 22, против – 0;
  • "Батьківщина": за – 0, против – 1;
  • "За будущее": за – 4, против – 1;
  • "Голос": за – 17, против – 0;
  • "Доверие": за – 17, против – 0;
  • внефракционные: за – 6, против – 0.

При обсуждении против принятия закона выступили представители фракций "За будущее", "Батьківщина". 

Андрей Кожемякин ("Батьківщина") сообщил, что он совместно с коллегами, имеющими опыт работы в силовых структурах, зарегистрировал законопроект о реформе работы СБУ еще в феврале прошлого года, но после рассмотрения комитетом этот документ, вопреки регламенту, "исчез" и не попал в сессионный зал. "Это наперстничество и обида нас как депутатов. Принцип соревновательности должен быть", – отметил он. 

Кожемякин подчеркнул, что альтернативный законопроект был проанализирован вместе с Академией СБУ, "которую в этом проекте хотят ликвидировать, чтобы набирать разведчиков по объявлениям, а агентуру по интернету – это будет очень интересная спецслужба". Он отметил также, что во многих странах ЕС и НАТО спецслужбы отвечают и за расследование экономических, коррупционных расследований, чего хотят избежать в Украине с помощью принятого сегодня законопроекта. 

Закон поддержали фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность".

В частности, нардеп от "ЕС", экс-замглавы Антитеррористического центра при СБУ Михаил Забродский отметил: "Да, то, что предлагается – не идеально. Но что с СБУ ни делали последние годы – выходит КГБ СССР, а сегодня есть возможность приблизить эту спецслужбу к лучшим европейским стандартам"

Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ") подчеркнул, что для расследования экономических преступлений в Украине теперь будет Бюро экономической безопасности, закон о котором сегодня Рада приняла во втором чтении. "Я хочу искренне пожелать нашим спецслужбам – ловите, ловите чужих шпионов, поддерживайте наших разведчиков, а экономикой должны заниматься другие", – заявил он.

Документ предлагает ликвидировать подразделения Службы безопасности по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, ограничивает правоохранительную функцию СБУ. Также проект закона предлагает до 2024 года постепенно передать функции досудебного расследования Государственному бюро расследований

Кроме того, документ предусматривает усиление контрразведывательного и антитеррористического направления Службы безопасности, предлагает расширить полномочия СБУ по применению сил и средств против террористических организаций, незаконных вооруженных и военизированных формирований, транснациональных преступных группировок за пределами Украины. 

Также в документе определены механизмы, по которым СБУ будет противодействовать разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, НВФ и террористам. При этом для подобного противодействия предусмотрено использование общественных организаций, политических партий и СМИ.

Согласно законопроекту, в СБУ поэтапно должны сократить штатную численность сотрудников. Кроме того, документ предлагает частично демилитаризировать СБУ и перевести спецслужбу на специальные звания.

Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля 2019 года заканчивающий свою миссию в Украине посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.

29 июля тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать СБУ.

15 октября глава СБУ Иван Баканов подал проект закона Зеленскому. 21 октября тогдашний вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что документ передали на анализ НАТО, сообщало агентство УНН.

Законопроект №3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года, Зеленский обозначал его как неотложный. После доработки в комитете он был в октябре 2020 зарегистрирован заново в новой редакции как №3196-д.

Как сообщала пресс-служба СБУ, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от "несвойственных специальным государственным органам функций", оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ. Также предлагается расширить вектор контрразведывательной работы и усовершенствовать сотрудничество со спецслужбами других стран.

Баканов говорил в ноябре, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту "критической инфраструктуры"; сохранение "экономических функций" СБУ не предусмотрено.

Теги: Верховная Рада, СБУ, Андрей Кожемякин, Нестор Шуфрич, реформы, закон, законопроект, спецслужбы, реформа, Михаил Забродский, Служба безопасности Украины, ОПЗЖ, Бюро экономической безопасности
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вести бизнес с русскими сейчас – это как есть дерьмо ложками". Кондратюк прокомментировал сделки "Дизель Шоу" и "Квартал 95" с российскими каналами
"Вести бизнес с русскими сейчас – это как есть дерьмо ложками". Кондратюк прокомментировал сделки "Дизель Шоу" и "Квартал 95" с российскими каналами
83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик
83-летний Дроздов стал пользователем TikTok, записав первый ролик
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
Тренер "Голосу країни", выругавшись, показала ногу в дырявом носке
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама". Каменских трогательно рассказала о клипе, который посвятит покойному отцу
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
"Что случилось со скулами Деми Мур?", "Зачем? Почему?" В сети обсуждают изменившееся лицо 58-летней актрисы. Фото
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по количеству просмотров на Netflix
Сериал "Бриджертоны" установил рекорд по количеству просмотров на Netflix
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
Заразившийся коронавирусом 87-летний Лановой переведен в реанимацию
Заразившийся коронавирусом 87-летний Лановой переведен в реанимацию
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Рис с куриными сердцами в стиле вок". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Сейчас дам по попе". Шоптенко рассказала о "говорливом возрасте" двухлетнего сына
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
"Какая нежная". Жена Меладзе Джанабаева поделилась постельным снимком
53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото
53-летняя Андерсон в шестой раз вышла замуж. Фото
Умер известный российский актер Болсунов
Умер известный российский актер Болсунов
"Сбрил 10 лет", "Это кто?" Позитив удивил подписчиков новым имиджем
"Сбрил 10 лет", "Это кто?" Позитив удивил подписчиков новым имиджем
"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак
"На старости лет настигло". Виторган показал забавы своего сына от Собчак
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
"Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS