Рада приняла в первом чтении закон про реформу СБУ

Если закон будет принят во втором чтении, у СБУ заберут функции расследования экономических и коррупционных преступлений.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3196-д о внесении изменении в закон "О Службе безопасности Украины", передает корреспондент "ГОРДОН".

За закон проголосовали 285 депутатов, против – два, воздержались – 13.

Фракции голосовали так:

"Слуга народа": за – 200, против – 0;

ОПЗЖ: за – 19, против – 0;

"Европейская солидарность": за – 22, против – 0;

"Батьківщина": за – 0, против – 1;

"За будущее": за – 4, против – 1;

"Голос": за – 17, против – 0;

"Доверие": за – 17, против – 0;

внефракционные: за – 6, против – 0.

При обсуждении против принятия закона выступили представители фракций "За будущее", "Батьківщина".

Андрей Кожемякин ("Батьківщина") сообщил, что он совместно с коллегами, имеющими опыт работы в силовых структурах, зарегистрировал законопроект о реформе работы СБУ еще в феврале прошлого года, но после рассмотрения комитетом этот документ, вопреки регламенту, "исчез" и не попал в сессионный зал. "Это наперстничество и обида нас как депутатов. Принцип соревновательности должен быть", – отметил он.

Кожемякин подчеркнул, что альтернативный законопроект был проанализирован вместе с Академией СБУ, "которую в этом проекте хотят ликвидировать, чтобы набирать разведчиков по объявлениям, а агентуру по интернету – это будет очень интересная спецслужба". Он отметил также, что во многих странах ЕС и НАТО спецслужбы отвечают и за расследование экономических, коррупционных расследований, чего хотят избежать в Украине с помощью принятого сегодня законопроекта.

Закон поддержали фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос", "Европейская солидарность".

В частности, нардеп от "ЕС", экс-замглавы Антитеррористического центра при СБУ Михаил Забродский отметил: "Да, то, что предлагается – не идеально. Но что с СБУ ни делали последние годы – выходит КГБ СССР, а сегодня есть возможность приблизить эту спецслужбу к лучшим европейским стандартам"

Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ") подчеркнул, что для расследования экономических преступлений в Украине теперь будет Бюро экономической безопасности, закон о котором сегодня Рада приняла во втором чтении. "Я хочу искренне пожелать нашим спецслужбам – ловите, ловите чужих шпионов, поддерживайте наших разведчиков, а экономикой должны заниматься другие", – заявил он.

Документ предлагает ликвидировать подразделения Службы безопасности по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, ограничивает правоохранительную функцию СБУ. Также проект закона предлагает до 2024 года постепенно передать функции досудебного расследования Государственному бюро расследований

Кроме того, документ предусматривает усиление контрразведывательного и антитеррористического направления Службы безопасности, предлагает расширить полномочия СБУ по применению сил и средств против террористических организаций, незаконных вооруженных и военизированных формирований, транснациональных преступных группировок за пределами Украины.

Также в документе определены механизмы, по которым СБУ будет противодействовать разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, НВФ и террористам. При этом для подобного противодействия предусмотрено использование общественных организаций, политических партий и СМИ.

Согласно законопроекту, в СБУ поэтапно должны сократить штатную численность сотрудников. Кроме того, документ предлагает частично демилитаризировать СБУ и перевести спецслужбу на специальные звания.

Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля 2019 года заканчивающий свою миссию в Украине посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.

29 июля тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать СБУ.

15 октября глава СБУ Иван Баканов подал проект закона Зеленскому. 21 октября тогдашний вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что документ передали на анализ НАТО, сообщало агентство УНН.

Законопроект №3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года, Зеленский обозначал его как неотложный. После доработки в комитете он был в октябре 2020 зарегистрирован заново в новой редакции как №3196-д.

Как сообщала пресс-служба СБУ, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от "несвойственных специальным государственным органам функций", оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ. Также предлагается расширить вектор контрразведывательной работы и усовершенствовать сотрудничество со спецслужбами других стран.

Баканов говорил в ноябре, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту "критической инфраструктуры"; сохранение "экономических функций" СБУ не предусмотрено.