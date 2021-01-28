Рада приняла закон о Бюро экономической безопасности

Закон о создании Бюро экономической безопасности поддержало 242 нардепа.

Верховная Рада на заседании 28 января поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3087-д "О Бюро экономической безопасности". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Документ поддержало 242 нардепа.

"Законопроект разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, устранения дублирования их функций и создание Бюро экономических безопасности Украины с целью предотвращения, предупреждения, выявления, пресечения, расследования и раскрытия уголовных преступлений, отнесенных законом к их подследственности", – говорится в пояснительной записке.

В документе указано, что Бюро экономической безопасности Украины – правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение.

Новое бюро должно объединить полномочия по расследованию экономических преступлений, которые раньше были у других правоохранительных органов.

В бюро будет работать 4 тыс. человек. Директор ведомства, который победит в открытом конкурсе, будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра.

В первом чтении Рада приняла законопроект 3 сентября 2020 года.

Ранее Рада планировала создать похожий орган – Бюро финансовых расследований. Соответствующий законопроект №1208-2 парламент принял в первом чтении в октябре 2019 года, но в январе 2020 года его отклонили.