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Рада приняла закон о корпоративном управлении в банках. Это одно из условий сотрудничества с МВФ

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Рада приняла законопроект №4367
Рада приняла законопроект №4367
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 30 июня приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проект закона №4367 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы".

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

279 парламентариев поддержали принятие закона, против никто не голосовал.

Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении на внеочередном заседании 20 мая.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Гражданский и Хозяйственный процессуальные кодексы и ряд законов. Согласно пояснительной записке, цель проекта – "совершенствование регулирования деятельности банков и банковских групп, укрепление банковской системы Украины, устранение накопленных проблемных вопросов, выявленных во время наблюдательной и регуляторной деятельности Национальным банком".

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 19 апреля рассказывал агентству "Интерфакс-Украина", что этот законопроект обсуждали во время работы миссии Международного валютного фонда в Киеве. Проект закона является структурным маяком для продолжения сотрудничества с МВФ, говорил он.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, банки, закон, законопроект
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