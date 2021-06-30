Рада приняла закон о корпоративном управлении в банках. Это одно из условий сотрудничества с МВФ

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

279 парламентариев поддержали принятие закона, против никто не голосовал.

Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении на внеочередном заседании 20 мая.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Гражданский и Хозяйственный процессуальные кодексы и ряд законов. Согласно пояснительной записке, цель проекта – "совершенствование регулирования деятельности банков и банковских групп, укрепление банковской системы Украины, устранение накопленных проблемных вопросов, выявленных во время наблюдательной и регуляторной деятельности Национальным банком".

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 19 апреля рассказывал агентству "Интерфакс-Украина", что этот законопроект обсуждали во время работы миссии Международного валютного фонда в Киеве. Проект закона является структурным маяком для продолжения сотрудничества с МВФ, говорил он.