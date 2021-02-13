ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Миссия МВФ завершила работу в Украине, но пересмотр программы stand-by не утвердила

В Международном валютном фонде заявили, что для пересмотра кредитной программы stand-by для Украины нужен больший прогресс.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by
Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by
Фото: depositphotos.com

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине, но решение о пересмотре программы еще не принято. Об этом в комментарии "Укринформу" заявил постоянный представителя МВФ в Украине Йоста Люнгман.

В частности, он отметил, что в период с 21-го по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс во внедрении мер и реформ, которые являются частью поддержанной соглашением stand-by программы действий власти.

По его словам, дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным банком, улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления, мерах, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе, законодательных инициативах в отношении восстановления и усиления антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, также дискуссии касались мероприятий в секторе энергетики.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – сообщил Люнгман.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

11 февраля Марченко говорил, что Украина и Международный валютный фонд подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

Теги: Украина, МВФ, кредиты, Йоста Люнгман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Малинин сообщил о рождении внука
Малинин сообщил о рождении внука
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Это какой-то фильм ужасов", "Клоунесса", "Как Наташа могла такое допустить?". Фаны Королевой раскритиковали внешний вид ее 75-летней мамы
"Это какой-то фильм ужасов", "Клоунесса", "Как Наташа могла такое допустить?". Фаны Королевой раскритиковали внешний вид ее 75-летней мамы
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Холостяк?", "Изнасилованный", "Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!". Оголенный Тарзан позировал с розой
"Холостяк?", "Изнасилованный", "Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!". Оголенный Тарзан позировал с розой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS