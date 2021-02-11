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Украина подпишет новый меморандум с МВФ – глава Минфина

В новый вариант меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом перенесут то, что не было выполнено осенью 2020 года, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Новую программу сотрудничества с Украиной МВФ утвердил в июне 2020 года
Новую программу сотрудничества с Украиной МВФ утвердил в июне 2020 года
Фото: ЕРА

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил журналу "Корреспондент" в интервью, которое было опубликовано на сайте издания 11 февраля.

"У нас есть действующий меморандум. (...) То, что не выполнено осенью 2020 года, будет перенесено с другими сроками в новый меморандум. Возможно, это будет не структурный маяк, а предварительное условие. (...) Это не будет новый документ. Речь идет о переформатировании документа", – сказал глава Минфина.

По его словам, программа сотрудничества Украины и МВФ "будет видоизменена с учетом существующих реалий".

"Суть будет сохранена. Изменится, возможно, наполнение по срокам и условиям. Появился вопрос с тарифами, который мы выполнили еще летом. В связи с пересмотром тарифов на газ вопрос будет актуализирован в другом виде. В каком – пока трудно сказать. Сумма [будет указана] та же, вопрос сроков может обсуждаться, но на данном этапе он не стоит. Возможно, будет такая дискуссия", – объяснил Марченко.

Он рассказал, что сейчас больше обсуждается дефицит госбюджета Украины.

"Мы ставили цель – ориентировочно 4–4,5% ВВП дефицита госбюджета на 2022 год. У МВФ индикатор – 3,5%. При этом 2020 год мы закончили с дефицитом 5,3% ВВП, а в 2021-м планируем быть в рамках 5,5%", – отметил министр.

34-страничный меморандум о сотрудничестве с Украиной в рамках 18-месячной программы stand-by МВФ опубликовал в июне 2020 года. Документ был подписан в Киеве 2 июня. Исполнительный совет Фонда одобрил новую программу 9 июня. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря миссия МВФ начала первый пересмотр соглашения с Украиной. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года. В Национальном банке Украины ожидают, что в текущем году МВФ предоставит Украине три транша на общую сумму $2,2 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Теги: госбюджет, МВФ, экономика, реформы, дефицит, меморандум, деньги, транш, финансы, Сергей Марченко, сотрудничество
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