Верховная Рада во время пятой сессии займется выполнением "структурных маяков" МВФ – нардеп Корниенко

В Украине актуальными остаются вопросы судебной реформы, банковской деятельности и сохранения работоспособности антикоррупционной инфраструктуры, сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Верховная Рада Украины во время пятой сессии сосредоточится на выполнении "структурных маяков" Международного валютного фонда, реформ, необходимых для стабилизации экономики, развития государственных институтов и верховенства права. Об этом рассказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина" 9 февраля.

"Это законы о Высшем совете правосудия, о банках и банковской деятельности, Фонде гарантирования вкладов физлиц. Также нужно урегулировать восстановление ответственности за недостоверное декларирование и проблему Конституционного Суда", – сообщил он.

По словам политика, актуальным остается вопрос судебной реформы и сохранения работоспособности антикоррупционной инфраструктуры. МВФ не требует ничего, что могло бы навредить Украине или создать дополнительные проблемы, а сотрудничество с Фондом будет способствовать доверию инвесторов к Украине, уверен Корниенко.

"Сотрудничество необходимо, чтобы рассчитаться по долговым обязательствам без существенных потерь и "дыр" в госбюджете. А также чтобы продолжать взаимодействие с ЕС и Всемирным банком, занимать деньги на рынке под приемлемый процент", – пояснил депутат.

"Слуги народа" планируют инициировать проведение амнистии капиталов путем подачи "нулевой декларации". По словам Корниенко, это означает, что Украина дает возможность "вывести вбелую" заработанные доходы, с которых не был уплачен налог в течение всего периода независимости Украины.

"Налоговая амнистия поможет привлечь в экономику средства, которые сейчас лежат в сейфах и "под матрасами". Люди смогут начать работать в бизнесе "с чистого листа" и с этого момента добросовестно платить налоги", – заявил Корниенко.

Говорить о полноценной налоговой реформе в стране, по мнению нардепа, можно будет ближе к концу года. В "Слуге народа" намерены принять закон о введении налога на выведенный капитал по польской модели для предприятий с оборотом до 150 млн грн в год.