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Украина ожидает от МВФ $2,2 млрд в 2021 году – глава НБУ

Вопрос о возможном получении Украиной транша от Международного валютного фонда до конца первого квартала 2021 года решится на текущей неделе, заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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Нацбанк выполняет свои обязательства перед МВФ, сообщил глава НБУ Шевченко
Нацбанк выполняет свои обязательства перед МВФ, сообщил глава НБУ Шевченко
Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

В 2021 году Украина рассчитывает получить три транша от Международного валютного фонда на общую сумму $2,2 млрд. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Остальные деньги, согласно соглашению с МВФ, Украина ожидает получить в 2022 году, отметил Шевченко. 

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января.

По словам главы НБУ, на этой неделе решится вопрос, получит ли Украина транш от МВФ до конца первого квартала 2021 года. В свою очередь, Шевченко заявил, что Нацбанк выполняет свои обязательства перед Фондом.

Глава НБУ подчеркнул, что для получения дополнительных займов Верховной Раде Украины, возможно, потребуется принять ряд законопроектов.

По словам Шевченко, в текущем году правительство планирует выпустить евробонды на сумму около $2,4 млрд. Также в НБУ ожидают, что иностранные инвесторы принесут около $1 млрд, купив гособлигации на внутреннем рынке.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в декабре, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

Теги: Украина, МВФ, НБУ, экономика, миссия, евробонды, деньги, Нацбанк, транш, финансы, Reuters, интервью, соглашение, Кирилл Шевченко
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