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В МФВ не называют сроки выделения следующего транша Украине

В МВФ заявили, что обсуждают с властями Украины вопросы по программе кредитования "в широком контексте". После этого будут сделаны выводы по пересмотру соглашения с Украиной в формате stand-by.

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Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by
Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by
Фото: EPA

Миссия Международного валютного фонда должна изучить политику экономического развития и проведения реформ в Украине, чтобы принять решение о продолжении финансирования.  Об этом 4 февраля, комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, сказал директор пресс-офиса Монда Джерри Райс, пишет "Укринформ".

"Это то, что мы должны обсудить, чтобы подвести фундамент для завершения осмотра", – сказал Райс.

По его словам, сейчас обсуждаются вопросы в широком контексте по программе кредитования для Украины.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, на этой неделе решится вопрос, получит ли Украина транш от МВФ до конца первого квартала 2021 года. Шевченко заявил, что Нацбанк выполняет свои обязательства перед Фондом.

Глава НБУ подчеркнул, что для получения дополнительных займов Верховной Раде Украины, возможно, потребуется принять ряд законопроектов.

По словам Шевченко, в текущем году правительство планирует выпустить евробонды на сумму около $2,4 млрд. Также в НБУ ожидают, что иностранные инвесторы принесут около $1 млрд, купив гособлигации на внутреннем рынке.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал в декабре, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года.

Теги: Украина, МВФ, реформы, кредиты, Джерри Райс, Нацбанк, финансирование
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