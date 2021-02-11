Глава Минфина Украины назвал четыре вопроса, которые обсуждаются с МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что препятствием на пути к получению нового транша Международного валютного фонда может стать "сложная политическая конфигурация" в Верховной Раде.

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают три вопроса для продолжения сотрудничества в рамках программы stand-by. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил журналу "Корреспондент" в интервью, опубликованном 11 февраля.

Журналист спросил у министра, являются ли предметом переговоров "антикоррупционная инфраструктура плюс судебная реформа и рынок газа".

"Я бы сказал, да, плюс еще консолидация бюджета 2022 года. Это больше вопрос Минфина. У нас есть понимание, каким образом двигаться", – ответил Марченко.

Он подчеркнул, что у украинской стороны "особых споров с командой Фонда нет, есть вопрос формулировок обязательств".

Глава Минфина утверждает, что вопрос украинских тарифов на газ "не стал прямо такой серьезной проблемой" для МВФ.

"О сроках [достижения соглашения с МВФ] не хотел бы говорить, поскольку много факторов, влияющих на процесс. В принципе, возможно максимально быстро принять необходимые законы и получить первый транш. Но, понимая сложную политическую конфигурацию в Раде, допускаю задержки в принятии тех или иных законов", – объяснил Марченко.

Он подчеркнул, что "если новые транши придут с задержкой в месяц – это не является проблемой".

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Марченко рассказывал, что вопрос госрегулирования цены на газ обсуждался с представителями миссии Фонда. В МВФ были обеспокоены намерениями Украины, так как Киев в меморандуме с Фондом взял на себя четкие обязательства, что механизмы тарифообразования должны быть рыночными, подчеркивал министр 14 января.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года. В НБУ ожидают, что в текущем году МВФ предоставит Украине три транша на общую сумму $2,2 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.