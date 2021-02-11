ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Глава Минфина Украины назвал четыре вопроса, которые обсуждаются с МВФ

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что препятствием на пути к получению нового транша Международного валютного фонда может стать "сложная политическая конфигурация" в Верховной Раде.

Марченко: Особых споров с командой Фонда нет
Марченко: Особых споров с командой Фонда нет
Фото: mof.gov.ua

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают три вопроса для продолжения сотрудничества в рамках программы stand-by. Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил журналу "Корреспондент" в интервью, опубликованном 11 февраля.

Журналист спросил у министра, являются ли предметом переговоров "антикоррупционная инфраструктура плюс судебная реформа и рынок газа".

"Я бы сказал, да, плюс еще консолидация бюджета 2022 года. Это больше вопрос Минфина. У нас есть понимание, каким образом двигаться", – ответил Марченко.

Он подчеркнул, что у украинской стороны "особых споров с командой Фонда нет, есть вопрос формулировок обязательств".

Глава Минфина утверждает, что вопрос украинских тарифов на газ "не стал прямо такой серьезной проблемой" для МВФ.

"О сроках [достижения соглашения с МВФ] не хотел бы говорить, поскольку много факторов, влияющих на процесс. В принципе, возможно максимально быстро принять необходимые законы и получить первый транш. Но, понимая сложную политическую конфигурацию в Раде, допускаю задержки в принятии тех или иных законов", – объяснил Марченко.

Он подчеркнул, что "если новые транши придут с задержкой в месяц – это не является проблемой".

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Марченко рассказывал, что вопрос госрегулирования цены на газ обсуждался с представителями миссии Фонда. В МВФ были обеспокоены намерениями Украины, так как Киев в меморандуме с Фондом взял на себя четкие обязательства, что механизмы тарифообразования должны быть рыночными, подчеркивал министр 14 января.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что Киев рассчитывает получить очередной транш МВФ в первых месяцах 2021 года. В НБУ ожидают, что в текущем году МВФ предоставит Украине три транша на общую сумму $2,2 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в нынешней ситуации экономике Украины нужны деньги МВФ. "Выгодно нам, невыгодно – сейчас это как кровь для организма человека", – объяснял он.

Теги: газ, МВФ, экономика, бюджет, реформы, переговоры, судебная реформа, деньги, транш, госрегулирование, Сергей Марченко, сотрудничество, Минфин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Фролова снялась в черном белье и рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности
Фролова снялась в черном белье и рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности
"Каждый просто мечтает на тебе нажиться". alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300
"Каждый просто мечтает на тебе нажиться". alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300
"Найду эту сволочь и заставлю отвечать". Неизвестные от имени Огневич взяли деньги за рекламу украинского бренда
"Найду эту сволочь и заставлю отвечать". Неизвестные от имени Огневич взяли деньги за рекламу украинского бренда
Никитюк объяснила, почему не станет героиней шоу "Холостячка"
Никитюк объяснила, почему не станет героиней шоу "Холостячка"
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"Думал, Волочкова, присмотрелся Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
"Думал, Волочкова, присмотрелся – Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ
Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ
  Как отреагировал американский шоу-бизнес на фильм о жизни Спирс под опекой отца
  Как отреагировал американский шоу-бизнес на фильм о жизни Спирс под опекой отца
Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки
Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
14-летняя дочь Джоли и Питта удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях
14-летняя дочь Джоли и Питта удалила фамилию отца из своего секретного профиля в соцсетях
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса
Принц Чарльз с женой получили первую дозу вакцины от коронавируса
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS