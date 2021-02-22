Украина получит транш МВФ до конца года – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Украина не получит до конца года транш МВФ, то у властей "всегда есть план Б, план В".

Украина получит следующий транш от Международного валютного фонда до конца 2021 года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на форуме "Украина 30", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я уверен в этом. У нас в целом нет такого вопроса "если нет". Если нет, у нас всегда есть план Б, план В", – ответил президент на вопрос журналистов, получит ли Украина до конца года транш.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Миссия МВФ работала в Украине в период с 11 января по 12 февраля.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

В феврале Марченко говорил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.