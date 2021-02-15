"Одно из условий сотрудничества с МВФ". Малюська объяснил законопроект об увольнении Сытника

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что утверждение законопроекта, который прекращает полномочия директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, было вызвано "дырой в законодательстве и статусе НАБУ". По словам Малюськи, ее закрытие – одно из условий сотрудничества с МВФ.

Конституционный Суд Украины признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро, поэтому перед правительством Украины стояла задача "закрыть пробел в законе" и урегулировать вопрос статуса НАБУ и его директора. Об этом 15 февраля, комментируя утверждение Кабмином законопроекта, который увольняет директора НАБУ, написал в Facebook Министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Первым подходом стал законопроект №4437, в нем правительство (во избежание каких-либо сомнений в легитимности директора НАБУ) предложило на уровне закона предоставить Артему Сытнику полномочия директора НАБУ до избрания нового директора по новой процедуре. К сожалению, №4437 не получил поддержки в парламенте", – написал министр.

Он отмети, что "дыры в законодательстве и статусе НАБУ остались", а их закрытие – одно из условий сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Поэтому правительство сделало второй подход – новый законопроект, который предоставляет НАБУ статус органа исполнительной власти и новую процедуру избрания директора НАБУ. Также отдельной нормой законопроекта указано, что в течение прохождения отбора нового директора его полномочия будет исполнять первый заместитель директора НАБУ", – поясил Малюська.

За законопроект должен проголосовать парламент.

Министр юстиции заявил, что прекрасно относится к Сытнику.

"Он продемонстрировал устойчивость и профессионализм, которым многие могут только позавидовать. Если привести в порядок статус НАБУ как института можно только путем сокращения срока работы Артема, такую опцию тоже не стоит отбрасывать", – считает он.

В НАБУ Общественному сообщили, что до обнародования текста законопроекта или разъяснения Минюста, ведомство ничего не будет комментировать.

"Нам надо ознакомиться с текстом законопроекта, потом будет наша позиция", – заявили в антикоррупционном бюро.

Руководитель Центра противодействия коррупции Украины Виталий Шабунин заявил, что Кабинет министров Украины 15 февраля рассмотрел и передаст в Верховную Раду законопроект, которым увольняет директора НАБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

В мае 2020 года в КС поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

В КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.