Кабмин Украины рассмотрел законопроект об увольнении Сытника – Шабунин

Руководитель Центра противодействия коррупции Украины Виталий Шабунин заявил, что законопроект, который Кабинет Министров Украины направит на рассмотрение Верховной Раде Украины меняет процедуру избрания нового директора НАБУ.

Руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Украины Виталий Шабунин на своей странице в Facebook заявил, что Кабинет Министров Украины 15 февраля рассмотрел и передаст в Верховную Раду законопроект, которым увольняет директора НАБУ.

"Соответствующая правка [об увольнении Сытника] по устному предложению одного из министров была добавлена к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ. Кстати, предложенная процедура гарантирует президенту Украины Владимиру Зеленскому избрание подконтрольного ему директора. Конкурсная комиссия: трех членов делегирует СНБО, шесть – КМУ (из них три – международные эксперты)", – говорится в сообщении.

По словам Шабунина, увольнение Сытника – личное решение Зеленского. Таким образом, он отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19, отметил глава ЦПК.

"Бабель" сообщил, что соответствующую поправку в законопроект внес министр юстиции Украины Денис Малюська.

Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан "Украинской правде" сообщил, что сегодня Кабмин собрался вне очереди и рассмотрел ряд вопросов, среди которых внесение в Раду правительственного законопроекта "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины".

По его словам Кабмин поддержал его и "с доработкой" отправит в Раду. С текстом проекта можно будет ознакомиться позднее.

11 февраля на брифинге замминистра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что ГП "Медзакупки Украины" сорвало закупки на 0,95 млрд грн из почти 6 млрд грн. На основании этого Жумадилов обратился в НАБУ.