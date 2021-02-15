Кабмин Украины рассмотрел законопроект об увольнении Сытника – Шабунин

Руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Украины Виталий Шабунин на своей странице в Facebook заявил, что Кабинет Министров Украины 15 февраля рассмотрел и передаст в Верховную Раду законопроект, которым увольняет директора НАБУ.
"Соответствующая правка [об увольнении Сытника] по устному предложению одного из министров была добавлена к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ. Кстати, предложенная процедура гарантирует президенту Украины Владимиру Зеленскому избрание подконтрольного ему директора. Конкурсная комиссия: трех членов делегирует СНБО, шесть – КМУ (из них три – международные эксперты)", – говорится в сообщении.
По словам Шабунина, увольнение Сытника – личное решение Зеленского. Таким образом, он отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19, отметил глава ЦПК.
"Бабель" сообщил, что соответствующую поправку в законопроект внес министр юстиции Украины Денис Малюська.
Представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан "Украинской правде" сообщил, что сегодня Кабмин собрался вне очереди и рассмотрел ряд вопросов, среди которых внесение в Раду правительственного законопроекта "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины".
По его словам Кабмин поддержал его и "с доработкой" отправит в Раду. С текстом проекта можно будет ознакомиться позднее.
11 февраля на брифинге замминистра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что ГП "Медзакупки Украины" сорвало закупки на 0,95 млрд грн из почти 6 млрд грн. На основании этого Жумадилов обратился в НАБУ.