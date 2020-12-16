"Изменилась тактика". Сытник считает, что антикоррупционную систему в Украине продолжают разрушать

Глава НАБУ Артем Сытник считает, что в разрушении антикоррупционной системы Украины заинтересованы россияне, олигархи и группа вокруг председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

В Украине продолжают разрушать антикоррупционную систему. Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил ZN.UA в интервью, которое было опубликован 15 декабря.

Речь об этом зашла при обсуждении решений Конституционного Суда Украины (КСУ).

"В недавнем заключении Венецианской комиссии, касающемся конституционного кризиса, помимо замеченного КСУ призыва комиссии "с уважением относиться к судьям", есть и главный: КСУ фактически узурпировал власть в стране и присвоил себе полномочия парламента. ...Все это говорит о том, что цель – заблокировать и разрушить антикоррупционную систему – не изменилась. Но изменилась тактика. Ведь если два года назад атаки велись исключительно против директора НАБУ: всем казалось, что главное – поставить своего лояльного человека, то сейчас атакуют институты", – сказал Сытник.

Он подчеркнул, что сменой фамилий "антикоррупционный цикл" уже не разомкнуть, даже с учетом отсутствия главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Первые приговоры пока еще только разминающегося ВАКС (Высшего антикоррупционного суда. – "ГОРДОН") по делам, которые годами лежали в других судах, – ожидаемый повод для публичных истерик фигурантов громких расследований. А также для прямых атак. Причем со стороны нескольких центров", – заявил глава НАБУ.

Первым Сытник указал Москву, которая, по его мнению, пытается "дискредитировать нашу страну в глазах Запада и лишить Украину поддержки", используя при этом миф о "внешнем управлении".

"В то время как правда в том, что без наших западных партнеров мы бы никогда не продвинулись настолько далеко и не создали такой антикоррупционный механизм", – объяснил глава НАБУ.

Причастными к ситуации Сытник также считает "мини- и макси-олигархов, которые банально хотят закрыть вопросы по своим делам".

"Они объединяются, как те же [Игорь] Коломойский и [Олег] Бахматюк, проплачивают какие-то митинги и рекламу, "работают" с депутатами и фракциями в парламенте в части принятия/непринятия нужных им законов. Причем все это настолько на поверхности в СМИ, что вряд ли мои слова можно считать каким-то эксклюзивным выводом", – заявил Сытник.

Еще одной заинтересованной стороной он считает "группу вокруг главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка".

"Даже не группа, а целая система, сложившаяся вокруг суда первой инстанции, принимающего решения, которые касаются всего государства и топов из власти. Это стало очевидным после того, как мы несколько месяцев прослушивали его кабинет. Решения ОАСК давно вышли за рамки не только закона, но и здравого смысла", – считает глава НАБУ.

По его словам, "самое страшное – впереди".

В мае 2020 года в КСУ поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ, в частности положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ вне закона окажутся аудит и назначение главы бюро.

27 октября Конституционный Суд Украины отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания Совета нацбезопасности и обороны во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.