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Некоторые положения закона о НАБУ сегодня потеряли силу, но Сытник остается директором ведомства – Малюська

16 декабря вступает в силу решение Конституционного Суда Украины о неконституционности некоторых положений закона о Национальном антикоррупционном бюро, в частности о процедуре назначения директора ведомства. Однако, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, глава НАБУ Артем Сытник все равно остается в должности.

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Малюська: Сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ
Малюська: Сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины, признанные неконституционными, теряют силу 16 декабря. Об этом написал министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"Сегодня теряют силу отдельные положения закона о НАБУ, признанные неконституционными решением КСУ от 16 сентября 2020 года… В результате решения КСУ сейчас не существует процедуры назначения директора НАБУ", – отметил глава Минюста.

Министр объяснил, что в кратко- и среднесрочной перспективе это "не критично и не слишком важно", так как оснований для увольнения нынешнего директора НАБУ Артема Сытника и, соответственно, избрания нового директора нет, а потому применять процедуру избрания нового директора нет необходимости. Однако эта процедура будет необходима в 2022 году при назначении нового главы ведомства.

Вместе с тем он отметил, что Сытник остается в должности главы НАБУ, так как законодательство не устанавливает возможности увольнения директора НАБУ в случае неконституционности указа о его назначении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1313889932325059&id=100011121947008

В мае 2020 года в КСУ поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ, в частности положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ вне закона окажутся аудит и назначение главы бюро.

Теги: Украина, Артем Сытник, КСУ, НАБУ, Денис Малюська
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