ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

САП сообщила о завершении расследования попытки подкупа Сытника и Холодницкого за закрытие дела против Злочевского

По данным следствия, за взятку в $5 млн директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и бывший руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий должны были закрыть уголовное производство против бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк".

Сытника и Холодницкого пытались подкупить в июле
Сытника и Холодницкого пытались подкупить в июле
Фото: The National Anti-corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование производства о попытке подкупа бывшего руководителя САП Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Об этом пресс-служба САП сообщила 1 декабря в Facebook.

В прокуратуре напомнили, что 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. По данным следствия, за $5 млн Сытник и Холодницкий должны были закрыть уголовное производство против бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк".

Материалы дела открыты для ознакомления подозреваемым и их адвокатам.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/2900422780060886

В этом деле кроме Злочевского фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

По информации "Цензор.НЕТ", посредник – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко, должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты". В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

Трем задержанным – Киче, Ильяшенко и Мазуровой – 14–15 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн. 15 июня за Кичу внесли залог.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.

Злочевский был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

Теги: Burisma Holdings, Николай Злочевский, Артем Сытник, НАБУ, Назар Холодницкий, САП, подкуп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Украиночка жена и казацкая фамилия". Потап ответил на критику дуэта с Бузовой
"Украиночка жена и казацкая фамилия". Потап ответил на критику дуэта с Бузовой
  "Вы никогда ее не увидите". Билли Айлиш рассказала о своей татуировке
  "Вы никогда ее не увидите". Билли Айлиш рассказала о своей татуировке
Телеканал "Украина" начал подготовку грандиозного новогоднего шоу
Телеканал "Украина" начал подготовку грандиозного новогоднего шоу PR
Instagram-аккаунт Комаровского по числу подписчиков догоняет Зеленского
Instagram-аккаунт Комаровского по числу подписчиков догоняет Зеленского
  Maruv подарила Урганту свои ношеные трусы
  Maruv подарила Урганту свои ношеные трусы
"Я не подведу". Седокова подписала контракт с известной музыкальной компанией
"Я не подведу". Седокова подписала контракт с известной музыкальной компанией
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ
Рианна встречается с рэпером Asap Rocky – СМИ
Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска"
Каменских стала третьим звездным детективом в шоу "Маска"
Мадонна показала домашнее видео с участием шестерых детей и молодого бойфренда
Мадонна показала домашнее видео с участием шестерых детей и молодого бойфренда
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
Санина: Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь
Санина: Мне не нужны чужие кубки, когда у меня есть такая любовь
"Жаркие танцы", "Зажигалочка". Ани Лорак в кожаном наряде показала танцы в гримерке
"Жаркие танцы", "Зажигалочка". Ани Лорак в кожаном наряде показала танцы в гримерке
Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить
Димопулос: Что касается моего решения в финале, я приняла его спонтанно. Видела, как сильно Юля хотела победить
"Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день". Джекман обнародовал совместное фото с женой
"Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день". Джекман обнародовал совместное фото с женой
Угроза нацбезопасности России. Little Big обвинили в распространении порнографии
Угроза нацбезопасности России. Little Big обвинили в распространении порнографии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Душевно". Пресняков показал жену, детей, родителей и тещу
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
"Все-таки сняла с него скальп". Королева сменила имидж, удивив сходством с Тарзаном
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
Борющийся с COVID-19 Ширвиндт: Идет генеральная репетиция апокалипсиса
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
"Победителей назвали, а оваций нет. Как будто все не по-настоящему". Победитель "Танцев со звездами" Леонов прокомментировал итоги шоу
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
Шеф-повар Елизаветы II показал, как приготовить рождественский пудинг. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS