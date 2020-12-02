САП сообщила о завершении расследования попытки подкупа Сытника и Холодницкого за закрытие дела против Злочевского

По данным следствия, за взятку в $5 млн директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и бывший руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий должны были закрыть уголовное производство против бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк".

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование производства о попытке подкупа бывшего руководителя САП Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Об этом пресс-служба САП сообщила 1 декабря в Facebook.

В прокуратуре напомнили, что 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт передачи неправомерной выгоды руководителям САП и НАБУ. По данным следствия, за $5 млн Сытник и Холодницкий должны были закрыть уголовное производство против бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского о завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ПАО "Реал Банк".

Материалы дела открыты для ознакомления подозреваемым и их адвокатам.

В этом деле кроме Злочевского фигурируют еще три человека: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко, бывшая начальница департамента Государственной фискальной службы Елена Мазурова и Андрей Кича, который еще 12 июня значился на сайте фирмы Злочевского Burisma как директор по правовым вопросам. Все трое, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

По информации "Цензор.НЕТ", посредник – тайный агент НАБУ Евгений Шевченко, должен был передать в САП и НАБУ $5 млн, а $1 млн Ильяшенко хотел оставить себе "за хлопоты". В Burisma Group заявили, что ни ее президент Злочевский, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к этим событиям.

Трем задержанным – Киче, Ильяшенко и Мазуровой – 14–15 июня сообщили о подозрении. Высший антикоррупционный суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, его суммарный размер превысил 244 млн грн. 15 июня за Кичу внесли залог.

1 июля Злочевскому заочно сообщили о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов.

Злочевский был министром экологии с декабря 2010 года по апрель 2012-го. По информации "Цензор.НЕТ", экс-министр сейчас живет в Объединенных Арабских Эмиратах.