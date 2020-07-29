"Я был на грани: у меня в багажнике $5 млн и штурмовая винтовка". Спецагент НАБУ Шевченко рассказал, как задерживали фигурантов дела о рекордной взятке

Операция по задержанию лиц, передавших огромную сумму наличными для подкупа руководителей САП и НАБУ, была крайне рискованной, у охранников фирмы Burisma и замглавы налоговой Киева Николая Ильяшенко было с собой оружие. Подробности рассказал обличитель НАБУ Евгений Шевченко, роль которого заключалась в том, чтобы не дать подозреваемым покинуть место преступления.

Задержание первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко, который подозревается в даче рекордной взятки, было очень драматичным и рискованным. Подробности спецоперации рассказал "Цензор.НЕТ" участник событий, обличитель НАБУ Евгений Шевченко.

Именно ему как посреднику Ильяшенко передал на подземной парковке управления ГНС $5 млн, которые необходимо было передать руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного производства в отношении главы компании Burisma Николая Злочевского.

"Моей задачей было остановиться сразу за шлагбаумом и заблокировать выезд из паркинга. Я это сделал, и вот именно в тот момент начал бешено волноваться, хотя до этого был абсолютно спокоен, – рассказал агент. – Стал – морда машины наружу, и мне видно всю улицу. Смотрю направо, а там никого нет, никакого движения вообще. Поворачиваю голову налево – то же самое, пусто. Я себе представлял, что в этот момент уже летят бусы НАБУ, машины с мигалками и "Спартаны" с БТРами. Но они все стояли на далекой оттяжке, чтобы их не вычислили поблизости, и мне, конечно же, доводили, что после финальной отмашки им понадобится одна-две минуты. Но в тот момент я уже был на грани, ведь у меня в багажнике $5 млн и штурмовая винтовка, из которой я не знаю, могу ли стрелять".

Шевченко пояснил расположение машин перед задержанием. Фото: censor.net.ua

В какой-то момент Шевченко подумал, что неизбежно начнется стрельба. Ильяшенко был вооружен, у охранников фирмы Burisma, контролировавших процесс передачи денег, тоже, по всей видимости, были пистолеты, также оружие было у сотрудников НАБУ, выдававших себя за охранников посредника.

"И вот Ильяшенко понял, что все идет не по плану, развернулся к детективу и навел на него свой боевой пистолет. Детектив тоже выхватил пистолет, а другой рукой – удостоверение. В этот момент сзади на шею ему набросился охранник Ильяшенко. Детектив его сбросил и кричит: "Бросайте оружие! Я детектив НАБУ! Вы арестованы!" И так детектив с Ильяшенко, наверное, с минуту, не меньше, стояли с пистолетами друг напротив друга, пока подлетал спецназ. Ильяшенко уже, по ходу, был невменяемым от такого поворота событий, но, слава богу, он не стрельнул", – сообщил Шевченко.