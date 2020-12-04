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ПОЛИТИКА

Верещук: Я пригласила Сытника в парламент, чтобы ситуация не перешла в межгалактическую плоскость

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник должен рассказать в Верховной Раде свою версию событий, которые привели к обвинению его в коррупции, считает нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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Ирина Верещук: Кто только не вмешивается в ситуацию, требуют оставить Сытника на должности
Ирина Верещук: Кто только не вмешивается в ситуацию, требуют оставить Сытника на должности
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Ситуация с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником изначально была только юридической, но потом стала политическим вопросом и вышла на международный уровень, заявила в эфире программы "Народ против с Наташей Влащенко" на канале "Украина 24" народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Сначала ситуация была индивидуально юридической. Он получил протокол о коррупции, потом суд – и решение вступило в законную силу. Резко ситуация переходит в политическую плоскость, когда все были обвинены в том, что это вопрос политический, суд заангажирован и так далее. Теперь мы уже перешли в геополитическую плоскость, когда G7, послы, МВФ... кто только не вмешивается в ситуацию, требуют оставить Сытника на должности", – отметила политик.

Она напомнила, что теперь в ситуации с Сытником задействован и замглавы Офиса президента Олег Татаров, который заявил, что Сытник незаконно назначен на должность.

"Я и пригласила поэтому господина Сытника к нам в парламент, чтобы не перейти в межгалактическую плоскость. Когда мы – я уже не знаю – к кому будем обращаться, чтобы решить между собой вопрос: является ли Сытник коррупционером или нет, произошло ли что-то на самом деле, когда мы говорим сегодня о ситуации с господином Тарасовым, или это снова информационные атаки и политизация процессов? Господин Сытник как человек ответственный – а я надеюсь, он такой – придет в парламент. Захочет в закрытом режиме – мы заслушаем его в закрытом режиме, захочет с трибуны парламента – давайте дадим ему такую возможность сказать, что он думает", – подчеркнула Верещук.

6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях "Полесское-Сарны" в период с 2017-го по 2019 год.

Сытник оспорил решение суда первой инстанции в Ровенском апелляционном суде, однако жалоба директора НАБУ была отклонена. После этого Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение. В 2020 году он обжаловал решение украинского суда в Европейском суде по правам человека.

Сытник обвинял в организации этого дела министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По его мнению, это месть за так называемое дело о рюкзаках, в котором фигурировал сын Авакова Александр.

В мае 2020 года в КСУ поступило представление от 51 народного депутата. В нем говорилось, что пятый президент Украины Петр Порошенко, назначая директора НАБУ, вышел за пределы своих полномочий.

28 августа КСУ обнародовал решение по этому представлению. Суд пришел к выводу, что указ о назначении Сытника был неконституционным, поскольку в Основном законе четко определен перечень должностей, на которые назначает президент (среди них директора НАБУ нет). Издав указ о назначении Сытника, Порошенко превысил свои конституционные полномочия, считают в КСУ.

При этом в КСУ подчеркнули, что решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате выполнения Сытником должностных обязанностей. Представитель президента Украины в Конституционном Суде, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский объяснил, что решение КСУ не несет угрозы делам, которые расследует антикоррупционное бюро: все действия, совершенные директором НАБУ до 28 августа, будут считаться легитимными и конституционными.

НАБУ назвало решение Конституционного Суда очередным шагом на пути уничтожения институциональной независимости ведомства.

16 сентября КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ, в частности положения о наделении президента Украины полномочиями создавать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять одного члена комиссии внешнего контроля для проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности бюро, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.

В НАБУ заявили, что из-за решений КСУ вне закона окажутся аудит и назначение главы бюро.

Президент Владимир Зеленский на онлайн-встрече с послами G7 19 ноября заявлял, что директор НАБУ Сытник останется на должности после 16 декабря, а решение Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда отдельных положений закона о НАБУ пока не создает угроз, которые могут повлиять на легитимность бюро и его главы.

27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4437, предусматривающий внесение изменений в закон о НАБУ, согласно которым парламент сможет увольнять директора Нацбюро при наличии оснований, предусмотренных в законе.

Теги: Ирина Верещук, Артем Сытник
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