НАБУ открыло дело о закупках Украиной китайской вакцины от COVID-19 производства Sinovac Biotech

Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало уголовное производство по заявлению Совета общественного контроля при НАБУ. СОК при НАБУ просил проверить, не было ли злоупотреблений при закупке Украиной вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.

Совет общественного контроля при НАБУ: цена закупки одной дозы вакцины от COVID-19 CoronaVac стала едва ли не самой высокой в мире Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

3 февраля, за заявлением Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро, НАБУ начало досудебное расследование о возможных злоупотреблениях при закупке Украиной вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника "Лекхим". Об этом говорится на сайте СОК.

"Обнародована цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%", – говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация дела – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет, со штрафом от пятисот (567, 5 тыс. грн) до одной тысячи (1,135 млн грн) необлагаемых минимумов доходов граждан).

Скриншот: rgk-nabu.org

В январе народный депутата от "Голоса" Александра Устинова обвиняла Министерство здравоохранения Украины в срыве закупки вакцины от COVID-19 NVX-CoV2373 (ее разработала американская компания Novavax) в шесть раз дешевле от препарата Sinovac Biotech. По информации Устиновой, госпредприятие "Медицинские закупки" было на финальной стадии переговоров с производителем вакцины компанией Serum Institute of India, однако министр здравоохранения Украины Максим Степанов остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech. Впоследствии фирмой-поставщиком стала украинская фармацевтическая компания "Лекхим".

В Минздраве ответили, что подписали договор с той компанией, которая была ближе к завершению третьей стадии клинических испытаний. По словам Степанова, Украина закупает вакцину CoronaVac по цене, одинаковой для большинства стран мира. Министр здравоохранения подчеркнул, что $3 – это стоимость вакцины при закупках в рамках механизма COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам от COVID-19), при коммерческой закупке цена совсем другая.

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у компании "Лекхим" 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. "Лекхим" получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины CoronaVac в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что по контракту первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая.

Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% уплаченной предоплаты.

По информации Reuters, "Лекхим" подал документы для регистрации в Украине препарата CoronaVac, однако поставки могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 65,3% до 91,25% эффективности.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.