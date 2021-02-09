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Компания "Лекхим" подала документы на регистрацию в Украине китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac – Reuters

Поставки первой партии вакцины от COVID-19 производства Sinovac Biotech украинская фармкомпания "Лекхим" планирует к концу марта, однако этот срок могут перенести на начало апреля из-за задержек со стороны регулирующих органов, сообщило агентство Reuters.

Во время третьего этапа клинических испытаний вакцина от COVID-19 CoronaVac продемонстрировала от 65,3% до 91,25% эффективности
Во время третьего этапа клинических испытаний вакцина от COVID-19 CoronaVac продемонстрировала от 65,3% до 91,25% эффективности
Фото: EPA

Украинская фармацевтическая компания "Лекхим" подала документы для регистрации в Украине вакцины против коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом 9 февраля сообщило агентство Reuters.

Первую партию китайского препарата от COVID-19 "Лекхим" планирует доставить к концу марта. Однако поставки могут перенести на начало апреля в связи с задержкой получения компанией экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой Украины специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, писало Reuters.  

Министерство здравоохранения Украины планирует закупить у компании "Лекхим" 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства Sinovac Biotech. "Лекхим" получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины CoronaVac в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая.

Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% уплаченной предоплаты. Стороны также могут подписать дополнительные соглашения для продления срока поставки вакцин в Украину, говорили в организации.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 65,3% до 91,25% эффективности.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России). Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, Китай, медицина, правительство, лицензия, украинцы, документы, Reuters, партия, соглашение, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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