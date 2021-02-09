Украинский "Лекхим" предупредил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovaс

Задержки поставки вакцины от коронавируса китайского производителя Sinovac Biotech возможны из-за промедления с получением экспортной лицензии от правительства Китая и поздним принятием Верховной Радой специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, пояснили в украинской фармкомпании "Лекхим".

Украинская фармацевтическая компания "Лекхим" 3 февраля предупредила руководство госпредприятия "Медицинские закупки Украины" о задержке поставок первой партии вакцины от коронавируса китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом сообщило Reuters 9 февраля со ссылкой на соответствующее письмо.

"Лекхим" просил разрешить отложить сроки поставок первой партии вакцины от COVID-19 до апреля. Компания объяснила свою просьбу задержкой с получением экспортной лицензии от правительства Китая и позднее принятие Верховной Радой специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, пишет агентство.

Как следствие этих событий возникла задержка в согласовании графика поставок и перенос сроков доставки вакцины в Украину, говорится в тексте письма. "Лекхим" также написал, что хотел изменить способ измерения установленного коэффициента эффективности вакцины, равного 70%, но не связал это со своим запросом на отсрочку. В соглашении "Лекхима" с правительством Украины говорилось, что вакцина должна быть не менее чем на 70% эффективной против COVID-19, напомнило Reuters.

Собеседник агентства в Министерстве здравоохранения Украины подтвердил информацию о просьбе "Лекхима" отложить сроки доставки вакцины и измененить условия эффективности. С соблюдением критериев эффективности могут возникнуть проблемы, отметил он.

Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим" 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac. "Лекхим" получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая.

Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% уплаченной предоплаты. Стороны также могут подписать дополнительные соглашения для продления срока поставки вакцин в Украину, говорили в организации.

Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 65,3% до 91,25% эффективности.