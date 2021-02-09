Украинский "Лекхим" предупредил о задержке поставок первой партии китайской вакцины Sinovaс

Украинская фармацевтическая компания "Лекхим" 3 февраля предупредила руководство госпредприятия "Медицинские закупки Украины" о задержке поставок первой партии вакцины от коронавируса китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом сообщило Reuters 9 февраля со ссылкой на соответствующее письмо.
"Лекхим" просил разрешить отложить сроки поставок первой партии вакцины от COVID-19 до апреля. Компания объяснила свою просьбу задержкой с получением экспортной лицензии от правительства Китая и позднее принятие Верховной Радой специального закона о регистрации вакцин от коронавируса, пишет агентство.
Как следствие этих событий возникла задержка в согласовании графика поставок и перенос сроков доставки вакцины в Украину, говорится в тексте письма. "Лекхим" также написал, что хотел изменить способ измерения установленного коэффициента эффективности вакцины, равного 70%, но не связал это со своим запросом на отсрочку. В соглашении "Лекхима" с правительством Украины говорилось, что вакцина должна быть не менее чем на 70% эффективной против COVID-19, напомнило Reuters.
Собеседник агентства в Министерстве здравоохранения Украины подтвердил информацию о просьбе "Лекхима" отложить сроки доставки вакцины и измененить условия эффективности. С соблюдением критериев эффективности могут возникнуть проблемы, отметил он.
Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим" 1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac. "Лекхим" получил квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Экспертная организация StateWatch сообщила, что первая партия вакцины CoronaVac (700 тыс. доз) производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Вторая партия вакцин в количестве 1,2 млн доз должна поступить не позднее 31 мая.
Если до 31 мая компания "Лекхим" не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП "Медицинские закупки" 100% уплаченной предоплаты. Стороны также могут подписать дополнительные соглашения для продления срока поставки вакцин в Украину, говорили в организации.
Вакцина компании Sinovac проходила третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В разных исследованиях она продемонстрировала от 65,3% до 91,25% эффективности.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 января анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.
29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России). Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.