"Генерирование слов в воздухе". Степанов прокомментировал разговоры о вакцинации в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о безопасности любой вакцины от коронавируса, которую получит страна.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге 9 февраля прокомментировал разговоры о вакцинах от коронавируса, которые может получить страна. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Каждый день мы слышим мнения разных экспертов, какой вакциной нужно вакцинироваться. Но, по моему мнению, это просто генерирование слов в воздухе. Хочу подчеркнуть, что мы вакцинируем в условиях бешеного дефицита вакцин в мире. Однако критерий регистрации, критерий фармаконадзора, выяснение безопасности регистрируемых нами вакцин и стандарты – очень высокие. Поэтому я уверен в безопасности вакцин, которые будут в Украине", – сказал министр.

Он обратился по поводу вакцинации к украинцам.

"Массовая вакцинация – это очень важно. Это действительно один из главных способов борьбы с COVID-19. Вакцина, которая прибудет в Украину, будет безопасной. Не доверяйте манипуляциям, не доверяйте фейкам, потому что речь идет о сохранении жизни", – заявил Степанов.

В мире по состоянию на 9 февраля, по данным Bloomberg, сделали более 134 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 73 странах.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

В феврале Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX. Всего по этой программе Украина рассчитывает получить 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents.

По данным Минздрава, в 2021 году на вакцинацию в Украине выделили 3,9 млрд грн. По словам Степанова, Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин.

По состоянию на 9 февраля в Украине зарегистрировано 1 249 646 случаев коронавирусной инфекции, из них 2565 – за последние сутки. Выздоровело 1 084 608 человек, скончался – 23 771.