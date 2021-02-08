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Степанов: На вакцинацию от COVID-19 в Украине выделили 3,9 млрд грн

Средства на закупку вакцин от коронавируса предусмотрены в государственном бюджете Украины, отметил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

В Украине массовая вакцинация населения от коронавируса пока не началась
В Украине массовая вакцинация населения от коронавируса пока не началась
Фото: depositphotos.com

На вакцинацию от COVID-19 в Украине выделили 3,9 млрд грн. Об этом во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Государственным бюджетом Украины на 2021 год предусмотрено более 3,9 млрд грн для проведения прививочной кампании. Туда непосредственно входит и закупка вакцин", – сказал Степанов.

В Украине массовая вакцинация населения от коронавируса пока не началась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января план одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Отдельно ведомство планирует вакцины закупить.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале. 29 января он подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. О поставках в Украину 12 млн доз вакцин против коронавируса, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, 5 февраля сообщала пресс-служба президента. Их производят по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).

В феврале Украина получит около 1 млн доз препарата от COVID-19 индийского производства, заявлял Степанов.

В мире по состоянию на 8 февраля, по данным Bloomberg, сделали более 131 млн прививок от коронавируса, вакцинация стартовала в 73 странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, инфекция, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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