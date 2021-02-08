Глава Еврокомиссии попросила несколько стран Евросоюза пожертвовать Украине вакцины от COVID-19

Благодаря инициативе COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины от коронавируса уже в этом месяце. К лету в страну доставят еще миллионы доз, пообещала Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попросила страны Евросоюза пожертвовать Украине часть вакцин от коронавируса. Об этом она сказала в своем видеообращении на открытии всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцин поступят в Украину к лету. ЕС – самый большой донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в придачу к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине", – сказала она.

По ее словам, все вакцины из Евросоюза являются гарантированно безопасными и эффективными, их проверило Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

"Евросоюз на стороне Украины, как и был всегда, в частности в тяжелые моменты вашей новой истории. Все мы – одна европейская семья", – заявила глава Еврокомиссии.