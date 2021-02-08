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Глава Еврокомиссии попросила несколько стран Евросоюза пожертвовать Украине вакцины от COVID-19

Благодаря инициативе COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины от коронавируса уже в этом месяце. К лету в страну доставят еще миллионы доз, пообещала Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Украина ожидает 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале
Украина ожидает 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале
Фото: ЕРА

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попросила страны Евросоюза пожертвовать Украине часть вакцин от коронавируса. Об этом она сказала в своем видеообращении на открытии всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" 8 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Благодаря COVAX врачи и медперсонал Украины получат первые вакцины уже в этом месяце, еще миллионы доз вакцин поступят в Украину к лету. ЕС – самый большой донор инициативы COVAX, и мы этим гордимся. И еще в придачу к COVAX я попросила других членов ЕС пожертвовать часть их вакцин Украине", – сказала она. 

По ее словам, все вакцины из Евросоюза являются гарантированно безопасными и эффективными, их проверило Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). 

"Евросоюз на стороне Украины, как и был всегда, в частности в тяжелые моменты вашей новой истории. Все мы  одна европейская семья", – заявила глава Еврокомиссии.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале. 29 января он подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

30 января Украина получила ответ от COVAX. Страна получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в феврале. По информации главного санврача Виктора Ляшко, в течение первого полугодия 2021 года Украина сможет получить в рамках COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford для следующих этапов вакцинации. 

Теги: Еврокомиссия, лекарства, вакцинация, Урсула фон дер Ляйен, безопасность, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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