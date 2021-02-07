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Канцлер Австрии готов вакцинироваться российской вакциной от COVID-19, если ее одобрит ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна попытается предоставить производственные мощности для китайской и российской вакцин от коронавируса, если их одобрят для использования в Европе.

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Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года
Фото: EPA

Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Welt заявил, что готов вакцинироваться российским препаратом от коронавируса "Спутник V" или китайской вакциной после их одобрения Евросоюзом.

Он сказал, что в случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и доступности, а не о геополитике.

"Если российские и китайские вакцины будут одобрены в Европе, Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности отечественным компаниям для их выпуска", – отметил канцлер.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

На данный момент российская вакцина от коронавируса одобрена только в одной стране Евросоюза – в Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что 28 декабря 2020 года в страну привезли 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 "Спутник V" для проведения экспертизы. Канцлер Германии Ангела Меркель допустила производство вакцины "Спутник V" в ФРГ после ее регистрации в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

Высокий представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Россию, который состоялся 5 февраля, выразил надежду, что российскую вакцину зарегистрируют в Евросоюзе.

Теги: Россия, Австрия, Себастьян Курц, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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