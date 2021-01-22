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Меркель назвала условия производства российской вакцины от COVID-19 в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила федеральному институту вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха поддержать Россию в регистрации вакцины "Спутник V".

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Россия подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС
Россия подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в своей стране после ее регистрации Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Об этом пишет немецкое издание The Local 21 января со ссылкой на заявление канцлера.

Меркель сказала, что, несмотря на существенные политические разногласия с Россией, страны могут работать вместе в условиях пандемии в гуманитарной сфере.

После отправки заявления Москвы в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) лидер Германии заявила, что предложила федеральному институту вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха поддержать Россию.

Если российскую вакцину одобрит EMA, можно будет говорить о совместном производстве, а также о ее использовании, добавила Меркель.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию российской вакцины Спутник V в Европейском союзе, сообщал РБК 20 января. В РФПИ сообщили, что 19 января эксперты, которые представляют EMA, провели научную консультацию для разработчиков вакцины "Спутник V". 

Разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V"  уже выдал венгерский регулятор. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что 28 декабря 2020 года в страну привезли 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 "Спутник V" для проведения экспертизы.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 января 2021 года, в мире с начала пандемии COVID-19 выявили у более чем 97,4 млн человек. От этой болезни скончалось почти 2,09 млн человек, а выздоровело более 53,7 млн.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, лекарства, вакцинация, Европа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки
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